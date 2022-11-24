Казанцы стали все меньше доверять осенним распродажам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мире, а также в столице Татарстана продолжается традиционная для осени масштабная распродажа, на которой горожане мечтают приобрести товары по сниженной цене. О том, является это выгодой для покупателей или маркетинговой игрой на человеческой жадности, расскажем в нашей статье.

25 ноября во всем мире в очередной раз пройдут распродажи в рамках «Черной пятницы». Однако, как оказалось, большая часть жителей Казани не верит в то, что в этот день действительно можно выгодно приобрести товары.

Согласно исследованию SuperJob, лишь 13% опрошенных горожан считают, что «Черная пятница» действительно является способом приобрести товары по низким ценам. А вот 71% казанцев не собирается тратить свои сбережения в день повсеместных распродаж. Вместе с тем, правда, каждый десятый респондент имеет желание приобрести что-нибудь со скидкой.

КАК ПРОХОДИТ

Купить товары в рамках «Черной пятницы» казанцы смогут с 25 по 30 ноября. Кстати сказать, многие магазины уже сейчас начали вешать объявления о 50 - 70-процентных скидках. Но пик ожидается именно в эту пятницу. Отметим также, что каждая торговая точка будет продлевать или завершать распродажи на свое усмотрение.

К слову, существуют так называемые первая и вторая волна «Черной пятницы». Соответственно, первая волна в большинстве магазинов проходит с 1 по 24 ноября, хотя при этом каждый владелец может установить и свои сроки, например, с 1 по 10 ноября.

Аналогичным образом будет организована и вторая волна, которая, как мы уже объясняли выше, начнется с 25 ноября.

ГДЕ БУДУТ СКИДКИ

В первую очередь в гипермаркетах бытовой техники, аксессуаров для дома, мебели, одежды, парфюмерии и косметики. Ну а расположены они в таких крупных ТЦ, как «Мега», «Кольцо», «Тандем», «Парк Хаус», «Сувар Плаза», «Южный», «Франт», «Сити Центр», «Савиново», XL, «Корстон» и «ГоркиПарк».

Кроме того, купить товары по выгодным ценам можно и на многочисленных онлайн-площадках, в числе которых «АлиЭкспресс», «Озон», «Вайлдберриз», Яндекс.Маркет и «Ламода». Отметим, что в онлайн-магазинах точно также проходят первая и вторая волна «Черной пятницы», сроки которых можно отследить на сайте.

КАК НЕ РАЗОРИТЬСЯ

Как рассказала «Комсомолке» продавец одного из крупных магазинов Казани Евгения, в основном самые большие скидки распространяются на невостребованные товары и вещи неходовых размеров.

- По иронии судьбы, на тот размер одежды, который нужен именно вам, скидка как раз может и не действовать, - пояснила продавец.

Тем не менее Евгения по секрету поделилась с «Комсомолкой» несколькими лайфхаками о том, как покупателю не разориться на «Черной пятнице»:

1. Заблаговременно и периодически отслеживайте стоимость. Нередко за месяц или неделю до распродажи цены повышаются, чтобы в «Черную пятницу» их якобы снизить и создать фальшивую скидку. По итогу в цене вы не выиграете, а даже наоборот - купите дороже, чем было за пару недель до начала распродажи.

2. Перед походом в магазины составьте список необходимых покупок, чтобы не слоняться по торговому центру абы что подешевле купить. Ведь таким образом вы легкая добыча для продавцов-консультантов, которые знают уже за вас, что нужно купить.

3. Итак, после того как составили список необходимых товаров, отправляйтесь по магазинам в поисках самой выгодной для вас цены. Причем желательно обойти несколько гипермаркетов, а не вестись на первую попавшуюся скидку в 70%. Кстати, не исключено, что в следующем магазине вы обнаружите нужный для себя товар, цена которого даже без скидки будет дешевле, чем в предыдущем.

4. Если вы заядлый шопоголик, то, скорее всего, не сможете устоять перед обилием товаров по мнимым скидкам. Поэтому в течение месяца воздержитесь от походов по магазинам. Не волнуйтесь, в результате вы ничего не потеряете, а наоборот, останетесь при своих деньгах.

ЗАЧЕМ ПРОВОДЯТ

Как честно призналась «Комсомолке» маркетолог одного из казанских агентств Елена (имя изменено. - Ред.), во время «Черной пятницы» магазины снижают цены, чтобы создать спрос на товар и получить больше прибыли, чем когда-либо за счет увеличения продаж. Кроме того, распродажа - отличный вариант избавиться от ненужных товаров, которые месяцами хранятся на прилавках и складах.

- «Черная пятница» вроде должна обещать выгоду для покупателей, но по факту выгоду получают не они, а продавцы и владельцы торговых точек. Ведь когда у потребителя создается иллюзия дешевизны, то он входит в азарт и теряет счет деньгам, - отмечает Елена.

Таким образом, люди начинают раскупать все подряд лишь потому, что это якобы дешево. Даже несмотря на то, что по большому счету купленные вещи не очень-то им и нужны. Берут, так сказать, на всякий случай, вдруг когда-нибудь да пригодится.

МАРКЕТОЛОГИ ПРОТИВ ПОКУПАТЕЛЕЙ

По словам Елены, в погоне за прибылью маркетологи используют следующие фишки:

1. Манипуляции со скидками - к примеру, чтобы привлечь покупателей, магазин объявляет о 90-процентных скидках, но на деле они распространяются только на несколько товаров или на вещи неходовых размеров. Кроме того, нередко скидку обещают с предлогом «до», например, до 70%. В действительности же она составит всего лишь 15 - 20%.

2. Завышение цен на период акции - как вариант, куртка стоит 20 000 рублей, но с учетом скидки стоимость составит 10 000 рублей. Но покупатель-то не знает, что за неделю до «Черной пятницы» ее цена была всего 7000 рублей.

3. Завышение цен до акции - обратная сторона медали, при которой за неделю до «Черной пятницы» цены повышают, а во время нее вновь снижают, чтобы у покупателя возникла иллюзия дешевизны.

4. Манипуляции неокругленными цифрами - согласитесь, ценник в 9999 рублей скорее воспринимается подсознанием как 9000 рублей, но по факту это 10 000 рублей.

5. Товары без скидки специально подкладывают в зону распродажи - таким образом люди, одурманенные «бешеными» скидками, заодно приобретают и товары по обычной цене. Расчет сделан на то, что шопоголику, которому понравилась именно вон та кофта, будет трудно устоять перед соблазном.

6. Реклама - очень мощный инструмент, который воздействует на психику людей, внушая им, что «Черная пятница» - это праздник, на котором с радостью нужно тратить деньги и ни в чем себе не отказывать.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МАРКЕТИНГА

Что ж, если в состоянии эйфории или под натиском продавца-консультанта вы вдруг переплатили за товар с мнимой скидкой или он вовсе вам не подошел, то по закону «О защите прав потребителей» вы можете сдать его обратно в течение 14 дней.

Однако не все товары подлежат возврату, поэтому прежде чем что-то покупать, забудьте о скидках и подумайте 10 раз, действительно ли эта вещь вам так необходима.

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