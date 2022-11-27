Следующая индексация тарифов произойдет только 1 июля 2024 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России перенесло индексацию тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Такие изменения необходимы для обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране. Рассказываем, как изменятся цены на жилищно-коммунальные услуги в Чебоксарах и насколько подорожают платежи с приходом зимы.

Тарифы на электроэнергию в Чебоксарах с 1 декабря 2022 года

Одноставочный тариф на электроэнергию для жителей Чебоксар вырастет на 33 копейки и составит 4,05 рубля/кВтч. Для горожан, чьи квартиры оборудованы электроплитами, электричество подорожает на 23 копейки - до 2,83 рубля/кВтч.

Для тех, у кого установлен двухтарифный счетчик, плата за электроэнергию в дневное время обойдется в 4,67 рубля/кВтч, а в ночное - 2,65 рубля/кВтч.

Тарифы на газ в Чебоксарах с 1 декабря 2022 года

Розничная цена на природный газ для населения вырастет на 52 копейки и составит 6,75 рубля за кубометр.

Тарифы на водоснабжение и отопление в Чебоксарах с 1 декабря 2022 года

На тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжения, водоотведение рост тарифа будет разным, в зависимости от организации, предоставляющей услуги. Отметим, что уровень индексации тарифов с 1 декабря не превысит 9%.

В настоящий момент средняя стоимость холодной воды и водоотведения в Чебоксарах составляет 45,74 рубля за кубометр, а горячей 161,83 рубля за кубометр. Средний тариф за отопление по Чувашии равен 1862,70 рубля/Гкал.

Тарифы на вывоз ТКО в Чебоксарах с 1 декабря 2022 года

Тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами вырастут на 7,7%. Так, с 1 декабря платеж составит 72,66 рубля с человека.

По словам Минэкономразвития России, более полутора лет повышения тарифов на коммунальные услуги не будет, а следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.

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