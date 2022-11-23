Олег Знарок после победы «Ак Барса» над «Барысом»: «Прогресс есть»

по итогам этой встречи казанский клуб занимает 7 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Фото: ak-bars.ru

Из Астаны в Татарстан «Ак Барс» возвращается с победой. Казанцы в столице Казахстана одержали вверх над местным «Барысом» со счетом 2:1.

На первых минутах встречи хозяева получили малый штраф, чем удачно и воспользовались «барсы». Дмитрий Воронков вовремя подставил клюшку под пас и загнал шайбу в створ «Барыса».

Дальше с обеих сторон посыпались попытки. Одни хотели увеличить разрыв в счете, другие размочить его для себя. Но первый период больше не принес голов.

Во втором же отрезке игры хозяева доминировали на льду. Ряд удалений у гостей, и «Барыс» смог воспользоваться большинством – счет 1:1. Сопернику попытался было ответить Александр Радулов, но до гола дело так и не дошло.

Начало третьего периода также ознаменовалось большинством хозяев на льду. В один из моментов они провели силовой прием против Вячеслава Войнова, но тот после падения продолжил игру и получив пас от Вадима Шипачева забил победную в этой встрече шайбу – 2:1 в пользу «Ак Барса». В конце матча хозяева пытались отыграться, даже сняли в пользу лишнего игрока голкипера с ворот, но безуспешно. Счет остался прежним. Победа за казанцами.

- Более-менее соблюдали игровое задание. Прогресс есть в строительстве команды, - отметил после матча главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.

«Ак Барс» возвращается в Казань, завершив серию выездных игр и занимая 7 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий для них матч пройдет дома. 27 ноября «барсы» сыграют с «Сочи». Начало матча в 17.00.

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