Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 ноября 2022 13:07

В Казани школьники снежками потушили Вечный огонь

Инцидент произошел в парке имени Горького
Лев ИЛОНОВ
Потушивших Вечный огонь детей остановили очевидцы.

Потушивших Вечный огонь детей остановили очевидцы.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В прошедшие выходные свободная от школы и уроков компания из 10-летних мальчиков резвилась в казанском парке имени Горького. Выпавший недавно снег, несмотря на то, что еще не зима, не хотел таять. Он копился всю учебную неделю, будто ожидая, когда с ним поиграют дети. Так, и случилось. Мальчики всецело предались снежкам.

Правда, в ходе игры ребята оказались около Вечного огня. Непонятно у кого из них зародилась мысль кинуть снежок в святыню, но впоследствии это повторили чуть ли не все мальчики. А Вечный огонь, не выдержав, неожиданно потух.

Это заметили гулявшие рядом местные жители. Горожане быстро среагировали. Они остановили хотевших уже убежать мальчиков и вызвали полицию. За малолетними нарушителями приехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД Казани.

В итоге правоохранители провели с детьми и их родителями профилактическую беседу. Одновременно с этим они запросили характеристики из школ, где обучаются мальчики. Выяснилось, что до этого инцидента ни у кого не было претензий к ребятам по поводу их поведения.

- Сейчас решается вопрос о том, будут ли наказаны административным штрафом родители школьников, - сообщили в УМВД Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram

ЧППроисшествия: ЧППроисшествия в Татарстане