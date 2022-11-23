В Казани школьники снежками потушили Вечный огонь

Потушивших Вечный огонь детей остановили очевидцы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В прошедшие выходные свободная от школы и уроков компания из 10-летних мальчиков резвилась в казанском парке имени Горького. Выпавший недавно снег, несмотря на то, что еще не зима, не хотел таять. Он копился всю учебную неделю, будто ожидая, когда с ним поиграют дети. Так, и случилось. Мальчики всецело предались снежкам.

Правда, в ходе игры ребята оказались около Вечного огня. Непонятно у кого из них зародилась мысль кинуть снежок в святыню, но впоследствии это повторили чуть ли не все мальчики. А Вечный огонь, не выдержав, неожиданно потух.

Это заметили гулявшие рядом местные жители. Горожане быстро среагировали. Они остановили хотевших уже убежать мальчиков и вызвали полицию. За малолетними нарушителями приехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД Казани.

В итоге правоохранители провели с детьми и их родителями профилактическую беседу. Одновременно с этим они запросили характеристики из школ, где обучаются мальчики. Выяснилось, что до этого инцидента ни у кого не было претензий к ребятам по поводу их поведения.

- Сейчас решается вопрос о том, будут ли наказаны административным штрафом родители школьников, - сообщили в УМВД Казани.

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