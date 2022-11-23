Застегнитесь, вас снимает камера: в школьном туалете Набережных Челнов установили видеокамеры для борьбы с детьми-курильщиками

Руководство школы уверяет, что камеры смотрят на раковины и в объективе не видно, что происходит в кабинках. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В соцсетях стали активно обсуждать новость о том, что в школе №56 Набережных Челнов установили видеокамеры в туалете для мальчиков. Таким необычным способом администрация образовательного учреждения решила бороться с учениками, которые курят электронные сигареты и вейпы в уборных.

Интернет-пользователи неоднозначно комментируют такое решение руководства школы, Одни считают, что установка камер нарушает закон и ущемляет личное пространство детей, другие - поддерживают, а также предлагают просто не продавать детям устройства для электронного курения.

«Может нужно перестать продавать детям никотин, а не ставить камеры в туалетах»

«У меня сын много лет в школе в туалет не ходил вообще из-за этих вейпов»

«А как же ученики младших классов будут ходить в туалет, если там дышать нечем?! Вы подумайте о своих детях! Вдруг они тоже курят?!»

«Такое поведение, неважно школа, улица - под ответственностью родителей, в первую очередь»

«Ничего лучше не смогли придумать?»

Руководство школы уверяет, что камеры направлены на раковины, а кабинки в туалете высокие, поэтому никто там в объектив не попадает. Расчет такой, курящих в уборной вычисляют по записи с камеры, на которой видно, кто входил и выходил в тот момент, когда в помещении был дым.

- Когда в уборной кого-то побили, когда дети курят там, употребляют - это сразу ажиотаж. Камеры поставили - опять не так. Не будут же учителя целый день сидеть и смотреть, кто и как в туалет ходит, - прокомментировала КП-Казань руководитель пресс-службы Министерства образования Татарстана Алсу Мухаметова.

Тут стоит согласиться, что установка камер в таких местах, как в школьных туалетах, довольно спорный момент.

Так, с одной стороны образовательное учреждение должно создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за детьми, в том числе и при помощи систем видеонаблюдения. А с другой стороны, если камеру, даже с разрешения родителей, устанавливают в школьных туалетах, то тут над стремлением к безопасности могут превалировать вопросы морального или этического характера.

К тому же в таких ситуациях не стоит забывать и про Конституцию Российской Федерации, которая гарантирует гражданам неприкосновенность их частной жизни.

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