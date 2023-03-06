«Почему так дорого?»: Казанский стоматолог-хирург Сергей Парфенов рассказал о росте цен на лечение

Стоматолог-хирург-имплантолог Сергей Парфенов имеет стаж работы 10 лет. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Посещение стоматолога является важным для профилактики заболеваний зубов, ведь от их состояния зависит здоровье всего организма. Своевременный визит может выявить малейшие проблемы и устранить болезнь в самом начале его развития. В связи с этим на профилактические осмотры необходимо ходить не реже одного раза в полгода. В международный День зубного врача, который посвящен трудам стоматологов и отмечается 6 марта, «КП-Казань» поговорила со стоматологом-хирургом-имплантологом клиники «Dental Vibe», экспертом в имплантации зубов Сергеем Парфеновым.

КАК ПОБОРОТЬ СТРАХ ПЕРЕД ПОСЕЩЕНИЕМ СТОМАТОЛОГА

Перед посещением стоматолога многие испытывают страх. Чаще всего он связан с возможностью испытать боль при лечении, неизвестностью результата, неопределенностью или же плохим предыдущим опытом. Однако многим свойственно создавать проблему на пустом месте и придумывать неблагоприятные варианты развития событий. В таком случае Сергей Парфенов советует представить себе более позитивный исход. Что же касается боли во время лечения, то в наше время существует анестезия, благодаря которой процедура проходит безболезненно. Так что сейчас это, скорее всего, необходимость психологической поддержки. За ней можно обратиться к друзьям или родным, которые сходят с вами за компанию, в стоматологиях никто этого не запретит.

Тем не менее перед приемом необходимо подготовиться. По словам Сергея Парфенова, нужно обязательно выспаться, набраться сил и тогда весь процесс пройдет налегке. Также специалист советует подкрепиться едой, ведь всем известно, что после лечения зубов запрещается кушать в течение двух-трех часов. Это важно для того, чтобы избежать риска деформации материала. Главное – если покушаете, у вас не будет выделяться слишком много слюны, которая будет причинять вам дискомфорт во время приема врача. А вот употреблять алкогольные напитки и принимать лекарственные препараты - под запретом. Так как они могут заблокировать действие анестезии, и пациент будет чувствовать боль.

Имплантатция зубов: виды, особенности, риски, цены

По словам Сергея Парфенова, нельзя проводить имплантацию при онкологии и беременности. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Имплантат – титановый штифт с резьбой, предназначенный заменить корень зуба перед установкой коронки. По словам эксперта, он выполнен из пористого титана, чтобы в эти поры врастала костная ткань. На этом и основано его приживление. Перед имплантацией зубов происходит осмотр, консультация, составление плана лечения, обсуждение с пациентом. Если есть необходимость проведения лечебных мероприятий, то это проводится до имплантации.

- Нельзя проводить имплантацию при онкологии и беременности. Относительным противопоказанием являются заболевания щитовидной железы и сахарный диабет в стадии обострения. Если они переводятся в хроническое состояние, это не является противопоказанием, - пояснил стоматолог-хирург-имплантолог.

В случае, если пациент имеет зависимость от курения, то у него имплантация идет своеобразным, более щадящим способом, даются другие рекомендации. К примеру, по снижению курения после установки имплантов, чтобы не было нарушения кровоснабжения этой зоны.

– Сам процесс совершенно безболезненный, потому что делается сильная местная анестезия. Максимум, что могут ощутить пациенты, это звуки или давление на ткани. Но никакой боли обычно не бывает. Для проведения имплантации под наркозом нужны показания. К примеру, если это объемные работы верхней и нижней челюсти с большими наращиваниями, большим количеством имплантов или при наличии аллергии на местную анестезию, – рассказал специалист.

На имплантацию зуба в среднем уходит от семи до 15 минут. После его установки пациенты не всегда ходят без зубов. Так, если речь идет об определенной жевательной зоне или одном импланте, который не виден и не создает никаких препятствий, то временные зубы не устанавливаются. А в случае тотальной реабилитации, то есть при удалении верхних и нижних зубов и установке имплантов, проводится временное протезирование. Для ухода за ними необходимо чистить зубы и полоскать полость рта хлоргексидином 0,05% раствора, отварами шалфея и ромашки.

При правильном уходе на осмотр к врачу нужно приходить раз в полгода. В таком случае и срок эксплуатации имплантов будет максимально долгим – до 25 лет. Стоимость фиксируется от 50 тысяч до 1,5 миллионов рублей в зависимости от сложности процесса работы.

Есть один нюанс процедуры имплантации – может произойти отторжение импланта. Это значит, что он не сросся с костной тканью челюсти. Тогда имплант не болит, не воспаляется, в редких случаях краснеет десна. А обнаружить это можно в первые две-три недели после процедуры, когда искусственный корень становится подвижным и шатается. Если это происходит, то через три-четыре месяца проводят диагностику, проверяют под нагрузкой, а после проводят протезирование. Отметим, что отторжения бывают лишь менее чем в 0,5 процентах случаев. К примеру, у Сергея за более чем 8 000 проведенных процедур отторжение было лишь у пары имплантатов. Если такое происходит, то их заменят по гарантии.

- Осложнения бывают редко. Чаще всего это связано с тем, что пациенты не соблюдают рекомендации доктора: не чистят зубы, не полоскают рот, употребляют жесткую пищу после операции, - заявил Сергей Парфенов.

Секрет белоснежной улыбки от казанского стоматолога

В погоне за голливудской улыбкой многие стали обращаться к помощи специалистов с целью улучшить внешний вид зубов. В связи с этим популярность набирает направление эстетической стоматологии. Не секрет, что красивая улыбка помогает легче достичь успехов в обществе, в бизнесе и в личных отношениях.

Специалист советует отбеливать зубы у стоматолога. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам стоматолога, существует множество видов отбеливание от домашнего до профессионального. Но все же он советует отбеливать зубы у специалиста. При этом нужно помнить, что эффект после процедуры можно продлить, сократив потребление сигарет чая, кофе и напитков различного цвета.

- Чистку зубов у стоматолога рекомендуется делать раз в полгода. Бывают пациенты, которым нужно это делать чаще, поэтому все по мере необходимости, - отметил Парфенов.

При выборе зубной пасты учитываются предпочтения пациентов. Для кого-то важен отбеливающий эффект, кому-то нужен приятный вкус во рту, другим – улучшить состояние десен. Щетку нужно менять раз в два-три месяца. Как правило, зубы нужно чистить два раза в день – утром и ночью. Также для лучшего эффекта можно использовать как зубные нити, так и ирригатор.

Обязательно ли удалять зубы мудрости?

Большинство людей задаются вопросом: обязательно ли нужно удалять зубы мудрости. По мнению казанского стоматолога, в 90% случаев это все же необходимо сделать. Это связано с тем, что чаще всего они расположены криво, атипично, мешают при прорезывании, болят, сдвигают остальные зубы, портят соседние, и там скапливаются частички еды. Кроме того, они очень подвержены кариесу и другим заболеваниям. Зубы мудрости – рудименты. Они нужны были нашим предкам, потому что те ели очень твердую пищу, а современному человеку такие зубы уже не нужны.

Газировка против зубной эмали

Есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются пациенты. К примеру, повышенная чувствительность зубов. Она может быть связана с очень тонкой эмалью, либо частым употреблением газированных напитков, которые вымывают микроэлементы из зубов, что способствует утоньшению зубов. А причиной кровоточивости десен может стать плохая гигиена полости рта, хронические заболевания, гингивит у беременных и подростков, а также плохой патологический прикус.

В случае кровоточности десен причиной может стать плохая гигиена полости рта. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Неправильный прикус чреват стиранием зубов, их неправильным функционированием, расшатыванием (в последующем – удаление), проблемами с верхней нижнечелюстным суставом, проблемами с мышцами, головными болями, ухудшением осанки, гипертонусом мышц. Бывает, что из-за прикуса человек может потерять все зубы, – пояснил эксперт в имплантации зубов Сергей Парфенов.

Почему в Казани услуги стоматолога так дорого обходятся?

«Зубы – самое дорогое удовольствие» – это мнение имеет место быть. А причина высоких цен объясняется высокой закупочной стоимостью материалов, высокими требованиями к функции и эстетике, а также применением сложных технологий и дорогостоящего оборудования. Также обучение на стоматолога – дорогое и долгое занятие. Все это объясняется высоким спросом на эти услуги, а значит и хорошим заработком.

- Цены на услуги растут не только у нас, но у всех специалистов. Это связано с инфляцией, повышением цен, курсом валют, - объясняет Сергей Парфенов.

Так, в 2023 году цены на услуги стоматолога в Казани выросли в среднем на 10-15%. Часть препаратов ушли с рынка, также сократился доступ к определенным материалам. Однако не во всех клиниках есть такие трудности. ,

Для того, чтобы не переплачивать за услуги стоматолога нужно своевременно их лечить и ухаживать за зубами. Для этого Сергей Парфенов советует исключить из рациона шипучие, газированные напитки, острую, перченую, соленую и чересчур жесткую еду (особенно орехи, кости).

– Все начинается с профилактики. Нужно заниматься зубами детей как только они прорежутся. В будущем это поможет нивелировать проблемы. Потому что именно в детском возрасте легче откорректировать прикус и дальше к этому вопросу уже не возвращаться. Ну, и самое главное – чем раньше вы начнете лечить ваши зубы, тем дешевле они вам обойдутся, потому что вы избежите проблем в будущем, - заключил специалист.

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