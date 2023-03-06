Жителей Татарстана предупредили об аномально теплой погоде в начале марта

Вот только плюсовая температура вряд ли принесет радость от весны. Одновременно с этим в регион придут осадки и будет наблюдаться сильный ветер. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Стало известна погода на Международный женский день – 8 Марта. Так, активные атлантические циклоны, перемещаясь с запада на восток, принесут в эту среду на территорию республики теплый воздух и смешанные осадки, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По его прогнозам, во вторник, 7 марта, регион сначала окажется под влиянием тыловой части идущего на восток циклона, а затем под влиянием гребня повышенного атмосферного давления.

В связи с этим в Татарстане ожидается небольшой снег, в том числе и мокрый. И если температура воздуха ночью немного упадет – от -5 до -10 градусов, то уже днем она будет в пределах от 0 до -5 градусов.

Непосредственно в сам праздник - 8 марта, через республику пройдут атмосферные фронты следующего западного циклона. Дне потеплеет – от -2 до +2 градусов. Вот только вместе с этим в Татарстане будет наблюдаться снег, в том числе мокрый, местами метель и сильный ветер с порывами до 16 м/с.

Кстати, на погоду в Татарстане в четверг, 9 марта, продолжит оказывать влияние все тот же западный циклон. Днем станет еще теплее – от +1 до +4 градусов, продолжатся смешанные осадки, в том числе выпадет дождь, ветер усилится до 20 м/с.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, очень теплая погода для этого времени будет также отмечаться 10 и 11 марта (пятница и суббота): ночью столбики термометров будут подниматься до отметки «+1», а днем – до отметки «+3». Временам возможны осадки смешанного характера и сильный ветер.

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