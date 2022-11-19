Курьеры смогут вернуть себе доступ к заказам Яндекс Доставки

У курьеров, выполняющих заказы Яндекс Доставки, появилась возможность подать заявку на пересмотр решения об ограничении доступа к заказам и получить второй шанс. Курьеру могут ограничить доступ к заказам в случае серьезных нарушений правил сервиса. Отправить на пересмотр можно только длительные ограничения — от 14 дней, в том числе бессрочные.

Позиция Яндекса понятна — компания поддерживает высокое качество сервиса и не ограничивает доступ к заказам без веской причины. Но даже если курьер ошибся, он может обсудить возвращение в систему. Для многих курьеров заработок на заказах доставки составляет существенную часть дохода.

На данный момент возможность пересмотра ограничения доступа к заказам имеют курьеры в Альметьевске, Набережных Челнах, Саранске и еще нескольких городах России. Планируется, что в дальнейшем такая опция появится и в других регионах.

Для рассмотрения заявки собирается специальный комитет, в который входят курьеры-добровольцы, выполняющие заказы Яндекс Доставки длительное время, на которых не поступало жалоб от пользователей. Каждый конкретный случай будет рассматриваться индивидуально, формат встречи может быть онлайн или офлайн.

- Появление процедуры пересмотра введенных ограничений делает отношения сервиса с курьерами более открытыми, а систему принятия решений об ограничениях — более прозрачной и гибкой, - отметили в Яндекс Доставке.

Кстати, процедура рассмотрения заявок курьеров независимыми комитетами — это сложившаяся практика, которая больше года применяется и в других сервисах Яндекса. Например, подобные комитеты уже действуют в интересах исполнителей заказов Яндекс Еды и Яндекс Такси. Комитеты помогают детально разобрать обстоятельства, приведшие к ограничению доступа, и, если обстоятельства показывают, что курьеру готовы дать второй шанс, ему восстанавливают доступ к сервису.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Заявка на пересмотр введенных ограничений доступа к заказам подается на сайте pro.yandex.

В заявке нужно подробно описать возникшую ситуацию, указав причины произошедшего.

Сначала обращение рассматривает так называемая группа разбора, которая состоит из представителей сервиса. Она первой видит заявки и проверяет их по формальным критериям.

Далее с ситуацией разбирается комитет курьеров. В собрании также участвуют сам курьер, чей случай рассматривается, и представитель Яндекс Доставки. Комитет решает, какую рекомендацию дать сервису, — сохранить ограничение или восстановить курьеру доступ к заказам.

ВАЖНО

Если курьер передавал свою учетную запись другому человеку или регулярно нарушал правила сервиса, заявки на отмену ограничения доступа пересматриваться не будут.