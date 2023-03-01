Простой парень из Нижнекамска строит дома на Рублевке: бизнесмен дал советы по переезду за город

Ильназ начинал с наемного рабочего, а теперь строит коттеджные поселки

О массовой миграции населения за город, типичных ошибках при выборе участка под строительство дома, стремительном удорожании стройматериалов и многом другом «КП-Казань» поговорила с основателем и руководителем татарстанской строительной компании «ВМ Строй» Ильназом Абдуллиным.

- Ильназ, рынок загородной недвижимости стремительно растет в последние несколько лет. С чем вы связываете это? Насколько серьезную роль сыграла пандемия?

- Да, если смотреть на динамику с 2015 года, идет стабильный рост. Самый существенный пришелся на 2021 год. Это как раз пандемийный год. Люди устали сидеть дома, осознали, что квартиры, замкнутое пространство в четыре стены — это проблема. По статистике, много разводов в это время было, поэтому многие осознали, что находиться с семьей в квартире - это неправильно. Должна быть своя территория, куда можно выйти подышать, развеяться.

Загородный бум не только в Казани, тенденция прослеживается по всей России. Во время пандемии многие также осознали, что стоимость частного дома ниже стоимости квартиры. Продав квартиру, можно переехать в свой дом, при этом у тебя еще деньги останутся на ремонт, благоустройство территории, забор, мебель. По крайней мере, в Казани именно так.

- Кто, по вашим наблюдением, чаще переезжает за город?

- В основном это люди среднего возраста - от 25 до 45 лет. Многие пользуются льготными программами семейной ипотеки. В регионах сумма кредита ограничена шестью миллионами рублей, и это проблема. Зачастую люди хотят дом дороже и, соответственно, некоторые застройщики хитрят - строят низкокачественные дома.

- Часто можно встретить предложения о строительстве загородных каркасных домов. В Татарстане, насколько я знаю, пока не привыкли к такой технологии, большинство отдают предпочтение так называемым каменным домам – из блоков…

- В каркасном домостроении очень велика роль человеческого фактора. Нужны профессионалы своего дела. Более того, у нас в Татарстане каркасная технология позиционируется как дешевое и быстрое строительство - за месяц построить и начать жить. Да, это так, но такой вариант больше подходит для дачных домов, для сезонного жилья. Если строить каркасный дом для постоянного проживания, то он по стоимости равен строительству каменного дома. Нужно будет использовать пиломатериал камерной сушки, который сильно подорожал. Должны быть квалифицированные специалисты, узконаправленные по каркасной технологии. Нужен профессиональный инструмент, нужен более детальный проект. Сама технология хорошая, но мы сторонники традиционных технологий каменного домостроения, которая проверена временем.

- В последние несколько лет много говорят о серьезном подорожании стройматериалов. Насколько дорожает строительство домов?

- Динамика цен, конечно, идет в сторону роста. Для примера: мы на продажу строили в Казани в 2021 году, в поселке Большие Кабаны, двухэтажный дом площадью 135 квадратных метров на участке шесть соток в предчистовой отделке за 6,3 миллиона рублей. В 2022 тот же дом подорожал на один миллион рублей. По нашим прогнозам, в 2023 году рост цен составит еще около 17%.

«Себе построил бы небольшой дом»

- Ильназ, вы начинали свой предпринимательский путь в Нижнекамске, а сейчас, помимо Татарстана, работаете на рынках Москвы и Башкортостана. В строительной отрасли добиться этого весьма непросто. Как вам это удалось?

- Да, добиться этого было непросто, согласен с вами. До 2015 года мы занимались мебелью. До этого я вообще был наемным рабочим в «Нижнекамскнефтехиме», потом в «Танеко» - начальником смены.

Позже пошел в бизнес – сначала запустили строительную компанию в Альметьевске, потом в Казани. Начинали со строительства каркасных домов. Получалось не все, но при этом открыли филиалы в Москве, Набережных Челнах, Уфе. На сегодняшний день у нас четыре работающих филиала.

В 2018 году приняли решение полностью отказаться от технологии каркасных домов и сконцентрировались на строительстве кирпичных домов. Сначала казалось, что масштабирование бизнеса - хорошая идея, но сейчас я понимаю, что нет. Глубина рынка Татарстана огромная, и, если бы мы все время росли вглубь, может быть, и результаты в рамках республики были бы более весомыми. Но сделано то, что сделано, мы не сожалеем. У нас сейчас этап перехода строительной компании, которая строит на заказ, в девелоперскую компанию, которая будет развивать свой проект в каждом из филиалов. На сегодняшний день в казанском филиале это проект концептуального поселка «Европа», а в Нижнекамске - проект жилого комплекса «URMAN».

- Какой дом вы построили бы себе?

- Каменный дом небольшой площади, до 130 квадратных метров, со вторым светом и большим окном в пол.

- Каким был самый необычный проект дома, из тех, что у вас заказывали?

- В 2016 году мы строили трехэтажный дом на Рублевке, 600 квадратных метров. В целом мы построили уже более 450 домов.

Советы тем, кто хочет переехать за город

- На какие моменты нужно обратить внимание при покупке земельного участка для строительства дома?

- Я бы выделил шесть основных пунктов:

1. Расположение и доступность участка. Он должен быть удобно расположен, чтобы вы могли легко добираться до работы, школы и других необходимых мест. Также участок должен быть доступен для подключения к коммуникациям (электричество, вода, канализация и т. д.);

2. Качество грунта и рельеф участка. Грунт должен быть достаточно прочным и устойчивым, чтобы вы могли построить на нем фундамент и здание без опасности для жизни и здоровья жильцов. Рельеф участка также может оказать влияние на стоимость строительства, поэтому стоит изучить его топографию;

3. Перед покупкой земельного участка необходимо проверить, имеет ли он зональное разрешение на строительство. Законодательство может различаться в разных местах, поэтому следует обратиться к местным органам власти, чтобы узнать о возможных ограничениях;

4. При выборе участка следует изучить местность, чтобы убедиться, что она не находится на экологически опасной территории. Также стоит узнать о близлежащих предприятиях, которые могут негативно влиять на окружающую среду;

5. Необходимо изучить стоимость участка и учесть затраты на строительство дома. Оцените дополнительные расходы на проектирование, разрешительные документы и т. д.;

6. Имеющиеся объекты инфраструктуры вокруг участка и их близость могут стать важными факторами при покупке участка. Речь о магазинах, больницах, школах.

- Многие жители загородных домов со временем начинают испытывать проблемы с канализацией – септики быстро забиваются, их приходится часто очищать. Это становится серьезной ежемесячной статьей расходов. Что вы можете посоветовать? Возможно, при строительстве септиков совершаются типичные ошибки?

- Проблема, действительно, существует. Одна из распространенных причин - неправильный выбор типа септика для конкретных условий. Размеры и тип септика должны соответствовать размерам и количеству жильцов в доме, а также типу почвы на участке. Также важно регулярное техническое обслуживание, которое включает в себя периодическую очистку и проверку всех компонентов системы. Рекомендуется проводить профилактику и очистку не реже одного раза в год.

Должна быть правильно установлена система дренажа. При установке септика необходимо учитывать правильное положение труб для дренажа, чтобы гравитационное течение было возможным. Неправильное положение труб может привести к забиванию септика и его неисправности. Также, чтобы избежать забивания септика, не следует выбрасывать в туалет такие предметы, как влажные салфетки, подгузники, фармацевтические средства и другие вещи, которые не должны попадать в канализацию.

Около Казани появится закрытый поселок с парками и озерами

- Насколько я знаю, вы участвовали в строительстве мечетей. Расскажите об этом.

- Да, мы помогаем в этом благом деле. Спроектировали и помогли построить мечеть в селе Пановка. Сейчас строим мечеть в коттеджном поселке «Европа» в селе Большие Кабаны. Название мечети «Тахир», она будет уникальной в своем роде - в стиле хай-тек. Планируем закончить строительство в 2025 году. Строим мечеть своими силами на средства благотворителей.

Так будет выглядеть мечеть в стиле хай-тек

- Вы упомянули о строительстве поселка «Европа» недалеко от Казани. Насколько масштабен этот проект?

- В 10 минутах езды от столицы Татарстана будет построено 160 домовладений. Предусмотрена закрытая территория по всему периметру поселка, заехать можно только через КПП по пропускной системе. В проекте есть школа с детским садом, магазин, кофейня, заправочная станция для электромобилей, баскетбольная площадка, зона воркаута, парки, озера и зоны отдыха, оборудованные детские и игровые площадки. Специальная сервисная компания будет следить за порядком. По задумке, здесь будет создано общественное пространство с амфитеатром, где жители смогут собираться и вместе проводить время.

Мы уже провели электричество и газ, в этом году закончим строительство домов. В следующем году в поселке должны появиться магазин, аптека, будут благоустроены общественные пространства. Полностью завершить проект планируем в 2025 году.

По моему мнению, коттеджный поселок хорошо подойдет для семейных пар, желающих жить в спокойной обстановке, но при этом иметь возможность быстро добраться до центра города.

- Какая минимальная стоимость дома в поселке?

- Стоимость дома на участке в десять соток стартует от 16 миллионов рублей. В цену входят: подземные газификация и электрификация, то есть внутри будет и газ, и электричество, а также подключение дома к интернету, забор, озеленение участка, скважина, септик.

- Какие у вас планы по развитию бизнеса на ближайшие несколько лет?

- Сейчас мы взяли вектор развивать девелоперское направление. В планах строительство коттеджных поселков и жилых комплексов в Москве и Башкортостане.

Зона прогулки в проекте поселка

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