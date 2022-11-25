Горка в парке «Амазония» работает ежедневно. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пятницу, 25 ноября, в Чебоксарах открылась горка в парке «Амазония», на которой можно покататься на «ватрушках». Как сообщает глава местной администрации Денис Спирин, это единственное оборудованное и безопасное место в городе для катания. За соблюдением правил безопасности следит машинист-оператор.

Где покататься с горки на «ватрушках» в Чебоксарах

Горка находится по адресу: проспект Максима Горького, 2. Длина трассы - 130 метров, так что катание на тюбинге вполне может понравится любителям скоростных спусков. Кроме того, вам не придется самим поднимать тюбинг на вершину, за вас это сделает бугельный подъемник.

Стоимость проката и режим работы горки в Чебоксарах

Прокат тюбинга, катание и механизированный подъем стоит 300 рублей в час, за 30 минут - 200 рублей. В целях безопасности разрешено кататься только на ватрушках парка.

Горка работает ежедневно по следующему графику: с понедельника по четверг - с 10.00 до 22.00; в пятницу - с 11.00 до 22.00; в выходные - с 10.00 до 22.00.

Правила безопасности на горках

Глава администрации Чебоксар призвал горожан соблюдать правила безопасности на улицах, вблизи водоемов и дорогах.

- Сани, «ватрушки» и ледянки являются устройствами повышенной опасности, поэтому катание с горы разрешено только в специально отведенных для этого местах, - предупредил Денис Спирин.

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