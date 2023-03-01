На протяжении почти 13 лет Рустам Минниханов управляет республикой. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

1 марта раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов отмечает свой 66-ой день рождения. На протяжении почти 13 лет он управляет республикой, и за этот период произошло немало событий. В этот праздничный день «КП-Казань» решила рассказать, чем запомнился каждый год руководства Рустама Минниханова.

2010: вступление на должность главы Татарстана

В январе этого года, за пару месяцев до истечения своих полномочий, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев объявил об отводе своей кандидатуры из списка претендентов на должность главы республики.

Тогда, будучи президентом России, Дмитрий Медведев рекомендовал на этот пост премьер-министра региона Рустама Минниханова. Госсовет Татарстана единогласно утвердил эту кандидатуру, и уже 25 марта прошла инаугурация новоиспеченного президента республики. Рустам Минниханов принес присягу и официально вступил в должность.

Рустам Минниханов дает присягу перед вступлением в должность президента Татарстана. Фото: tatarstan.ru

2011: запуск нового нефтеперерабатывающего комплекса

В 2011 году под руководством Минниханова в Татарстане запускают в промышленную эксплуатацию новый нефтеперерабатывающий комплекс ОАО «ТАНЕКО». Предприятие получило все необходимые лицензии. Вместе с тем начнутся дальнейшие работы по углублению и расширению комплекса. По мнению Рустама Минниханова, это событие имеет не республиканский, а российский масштаб.

2012: основание Иннополиса

9 июня был основан высокотехнологический город Иннополис. Именно в этот день Дмитрий Медведев и Рустам Минниханов заложили в основание татарстанского наукограда капсулу с посланием будущим горожанам. Сейчас здесь проживают свыше 7,6 тысяч человек и планируется, что к 2025 году население города увеличится вдвое. В нем также расположены Университет Иннополис и одноименная особая экономическая зона.

Дмитрий Медведев и Рустам Минниханов заложили в основание Иннополиса капсулу с посланием будущим горожанам. Фото: government.ru

Строительство объектов ко Всемирной летней Универсиаде - 2013

В 2013 году Казань приняла Всемирную летнюю Универсиаду. После проведения Игр президент Международной федерации студенческого спорта Клода-Луи Галльена заявил, что они стали лучшими за всю историю проведения всемирных молодежных спортивных соревнований.

Специально к Универсиаде в столице Татарстана построили Деревню Универсиады, футбольный стадион «Казань Арена», Дворец водных видов спорта, Академию тенниса, Дворец единоборств «Ак Барс», Центр волейбола «Санкт-Петербург», Центр бокса и настольного тенниса, Центр гимнастики и Гребной канал на озере Средний Кабан.

2014: реконструкция парка им. Горького и Кубок мира FINA

В августе 2014 года в Казани разыграли первый в истории Кубок мира FINA по хай-дайвингу. Зрелищность соревнований зашкаливала. Со специально построенной вышки на берегу Казанки спортсмены со всего мира ныряли в реку с высоты девятиэтажного дома.

В это же время в Казани завершился первый этап реконструкции любимого многими гостями и жителями города парка им. Горького. Здесь появились новые аллеи, спортивные площадки, интерактивный фонтан и зеленая поляна.

Участники соревнований по хай-дайвингу прыгали в Казанку с высоты девятиэтажного дома. Фото: tatarstan.ru

2015: выборы и рекордное количество голосов

13 сентября 2015 года прошли очередные выборы президента Татарстана. На них Рустам Минниханов набрал рекордные 94,4% голосов, и с 18 сентября вступил в должность руководителя республики на второй срок.

В этом же году в Казани прошел Чемпионат мира по водным видам спорта. На нем было разыграно рекордное число комплектов медалей — 75 штук. В соревнованиях приняли участие 2,5 тысячи спортсменов из 190 стран мира.

2016: восстановление Лебяжьих озер

В 2016 году при поддержке ОАО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» началось масштабное восстановление системы Лебяжьих озер, которое оценили в 250 миллионов рублей.

- Такого уникального природного явления, как Лебяжье, у нас больше нет. Мы планируем восстановить все озера, которые были, и обустроить прилегающую территорию. Это займет время, но, уверен, что это место станет одним из любимых для жителей столицы Татарстана и гостей города, - заявил в то время Рустам Минниханов.

Сейчас на территории Лебяжьих озер круглый год проходят различные городские мероприятия, а летом здесь можно посидеть у воды и полюбоваться природой.

Так выглядят Лебяжьи озера сейчас. Фото: Ольга Акимичева, пресс-служба мэрии Казани

2017: список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Всемирное наследие ЮНЕСКО в Татарстане насчитывает три объекта. Первым список еще в 2000 году был внесен Казанский кремль, затем — Болгарский историко-археологический комплекс, а в 2017 году в перечень объектов мирового достояния попал Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.

2018: открытие одиннадцатой станции метрополитена

В 2018 году центральная линия казанского метрополитена продлилась на еще одну станцию — Дубравную, которая стала одиннадцатой по счету. Кроме того, в Казани к 2027 году планируют открыть еще четыре станции второй ветки метро.

Ну и конечно с татарстанским колоритом приняла Казань Чемпионат мира по футболу FIFA-2018. Именно здесь случились многие важные события мундиаля: Германия сыграла свой заключительный матч группового этапа, болельщики из Колумбии устроили карнавал на Баумана, а Франция и Аргентина показали фееричную игру.

Рустам Минниханов на открытии новой станции метрополитена. Фото: tatarstan.ru

2019: WorldSkills и открытие «Казань Экспо»

В августе 2019 года в Казани прошел 45-ый мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. В нем приняли участие более 1 300 конкурсантов из 63 стран, в том числе и России. Профессионалы своего дела соревновались в 56 компетенциях. Специально к WorldSkills город обзавелся огромным международным выставочным центром «Казань Экспо» рядом с аэропортом.

2020: 100-летие образования ТАССР

Подошел к концу очередной срок руководства республикой. Президент России Владимир Путин поддержал намерение Рустама Минниханова вновь баллотироваться на должность главы региона. В ходе выборов в сентябре Рустам Нургалиевич вновь одержал победу и продолжил руководить Татарстаном.

Год запомнился памятной датой — 100-летием образования ТАССР. Торжественные мероприятия проходили не только в республике, но и в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах страны и даже за рубежом. В честь этого события запланировали провести Игры стран СНГ, Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: Kazansummit», Международный форум под эгидой ЮНЕСКО и форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС.

В Казани открыли магистраль 100-летия ТАССР. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

2021: восстановление собора Казанской иконы Божией Матери

Этот год под руководством Рустама Нургалиевича ознаменовался для республики несколькими архитектурными проектами. Стало известно о строительстве нового здания театра имени Галиаскара Камала, которое планируют возвести к 2025 году на правой стороне озера Кабан. В это же время завершилось восстановление собора Казанской иконы Божией Матери.

Важным событием для республиканского здравоохранения стало открытие Центра детской онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ, рассчитанного на 100 мест. На его строительство было выделено свыше 2 миллиардов рублей.

2022-2023: глава - раис Татарстана

Прошедший 2022 год запомнится переименованием должности президента Татарстана в главу - раиса республики — так называют титул президента в арабском и других восточных языках. Изначально планировалось, что только новый лидер республики получит это звание, однако поправки о переименовании приняли досрочно.

2023 год только начался, а уже ознаменовался проведением на территории МВЦ «Казань Экспо» первых Единых игр Специальной олимпиады России — 2023. В 18 видах спорта приняли участие более 2 тысяч атлетов с ментальными нарушениями. Пока рано говорить о том, с какой периодичностью будут проходить Игры, и делегации каких стран присоединятся к соревнованиям в будущем. Но уже сейчас Рустам Минниханов заверил, что Татарстан сможет принять эти соревнования на любом уровне.

Рустам Минниханов обнимается с участниками Единых игр Специальной олимпиады. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

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