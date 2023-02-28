Прощай, Масленица! Казанцы вместе с «Комсомолкой» встретили весну

25 февраля зима проявила характер и решительно подняла столбик термометра практически до нулевой отметки. Надеялась, видимо, что хмуро-серое небо и падающий за шиворот мокрый снег напугают казанцев, и те решат благоразумно остаться дома и не будут участвовать в обрядах, приближающих весну. И зиме выпадет шанс еще долго держать нас в своих холодных объятьях. Но белая волшебница просчиталась. К назначенному времени, а стартовала Широкая Масленица-2023 в парке «Крылья Советов» в 11.00, на праздничную площадку стали стекаться люди. Много людей. И очень скоро парковые аллеи заполнились казанцами от мала до велика, многие из которых, отдавая дань древней традиции, нарядились в пестрые платки и юбки. Устали люди от зимы, хочется погреться уже на весеннем солнышке.

Зима хоть и погоревала немного от такой несознательности, даже поплакала украдкой, но в печали своей дала добрую примету: ведь коли заканчивается масленичная неделя дождем и снегом, то жди осенью хорошего урожая. Особенно, говорят, много грибов должно уродиться. А нам что - доживем и проверим.

НА ГОРАХ ПОКАТАТЬСЯ ДА БЛИНАМИ УГОЩАТЬСЯ

В последнюю субботу февраля масленичные гулянья проходили еще в нескольких местах Казани, но тот, кто выбрал для проводов зимы именно парк «Крылья Советов», выбор сделал правильный. Благодаря усилиям команды администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города программа праздника получилась разнообразной, и каждый пришедший мог выбрать себе занятие по душе.

Встречала гостей праздника традиционная соломенная Маслена, символизирующая злую зиму. Которую обычно в конце праздника торжественно сжигают. Чтобы гостям гуляний было вкусно и весело, в парке были организованы торговые ряды с сувенирами, блинами и другими вкусностями, а зазывалы приглашали детей и взрослых поучаствовать в масленичных забавах - печь потешные блины на настоящих сковородках, метать валенки, перетягивать канат, пилить бревна и даже гвозди заколачивать!

Сразу возле центрального входа была организована импровизированная площадка для танцев, песен и игр, а внутри парка, на центральной аллее, установлена большая сцена, где всех пришедших радовали своими задорными талантами певцы и танцоры. Ну и какая Масленица без аттракционов! Хочешь на вертолете летай, хочешь - с горки катайся!

Ну и обязательную фотографию на память сделай - с балалайкой, самоваром и бубличными бусами.

НЕ ЖИТЬЕ, А МАСЛЕНИЦА!

На площадке, которую вместе с партнерами организовала «Комсомольская правда», всех пришедших блинами угощали совершенно бесплатно. А чтобы рот блину радовался, к нему полагалась вкусная колбаса от генерального партнера мероприятия - «РМ АГРО». Правда, погода была категорически против щедрого угощенья и методично заваливала тарелочки с едой снегом. Надеялась, видимо, что не заметят дорогие гости кушаний и пройдут мимо. Но не тут-то было! Блины и колбаса сметались со столов раньше, чем снежинки успевали на них упасть.

- Ох, и вкусная она какая, эта мамадышская колбаса, - приговаривали гости. - А еще можно?

Конечно можно! Где блины и колбаса, там и чай. Горячий, крепкий, ароматный цейлонский чай «Акбар». И тоже совершенно бесплатно. Спасибо партнерам! Те же, кто не любит погорячее, могли после колбасно-блинной закуски испить свежей и вкусной воды «Сестрица» из заповедной Марий Эл.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Масленица - это хоть и про блины, но не только про них. Поэтому «Комсомолка» подготовила еще и обширную развлекательную программу для своих гостей. Истинным ее украшением стало выступление народного ансамбля Надеждинского СДК «Надежда» Пестречинского района. Как грянули девчата в микрофоны красивое-масленичное, как закружили в танце яркими сарафанами, так народ сразу плясать потянулся! Разве устоишь, когда ноги тебя сами в круг несут, и кренделя разные выделывают.

Сначала «комсомольские» гости хороводы водили, потом стенка на стенку вышли. Да не драться! Что вы! Танцевать! Задание сложное - кто кого под ритмы народов мира перепляшет. Тут тебе и русские мелодии, и татарские, и мордовские, и чувашские, и марийские, и даже латиноамериканские с еврейскими. И цыганочка с выходом. И бразильская ламбада. Да не простая, а хороводная! Сначала, значит, ходили кругами, ногами размахивали, положа руки соседу на плечи. Хорошо получалось, складно так. Потом руки на талию переложили. Ничего-ничего, так даже лучше. А тут команда: взять соседа за коленки! А там и до пяток дело дошло! Вот смеху-то было! Все как попадали, да как растянулись на снегу! Все-таки хорошо, что в России есть зима. Ну в какое другое время года можно вот так свободно упасть ничком, да еще и радоваться этому, хохоча от души.

Поднялись, отряхнулись, а тут новый поворот - парные танцы. Дамы приглашают кавалеров. Сначала танцевали лицом к лицу, ну тут все понятно. А потом спина к спине. Ого! Вот это поворот сюжета! Ну ничего, справились и с этой закавыкой. Где наша не пропадала.

А «Комсомолка» не дремлет. За теми, кто лучше всех пляшет, внимательно следит. Следит, галочки ставит, а потом подарки раздает самым азартным танцорам. А что? Не жалко! И людям хорошо, и организаторам приятно.

БЛИН НЕ КЛИН

Когда гости наплясались и навалялись, то пришло время интеллектуальных игр. Всех желающих пригласили испытать себя в блинной викторине. Не просто так, а с условием: три раза правильно ответил на вопрос ведущей - вот тебе подарок. Вопросы-то вроде были простые, а ответы, тем не менее, на них не сразу находились. Начали, само собой, с простого, так сказать, буквально с азов. Спрашивает ведущая: «Из какой муки в старину пеклись традиционные русские блины?» Нет, не из пшеничной! И не из рисовой! И не из овсяной и кукурузной точно! Ох-ох, неужели никто не угадает? Кто сказал: «Из гречневой»? Молодец! Теперь ответь, какие кухонные приборы помогают современным хозяюшкам печь блины? И как называются самые маленькие блины? Электроблинницу и оладьи угадал? Красавчик!

Чем дальше, тем темы сложнее. С чем чаще всего едят блины в Канаде? С кленовым сиропом. Какое слово пропущено в поговорке: «Блин не клин, … не расколет»? Как не знаете? Знаете, знаете! Вспоминали, вспоминали и слово «брюхо» все-таки назвали.

Пока в угадайку играли, участники утомились. Все-таки интеллектом блистать - это вам не носом снег пахать. Решили отдохнуть - еще чаю «Акбар» попить, колбасы «Родные места» поесть и девиц-красавиц из ансамбля «Надежда» послушать. А те и рады, что им сцену уступили. «Что ж ты, Роза, вянешь без мороза! Горькая осинушка, да без ветру шумишь! Что ж ты, Маша, моя дорогаша, ходишь мимо и ни слова мне не говоришь!» - поют. Да так звонко, что народ изо всех уголков парка на территорию «Комсомолки» тянется посмотреть, что тут за веселушки выступают.

С ВАЛЕНКОМ ЗА СКОВОРОДОЙ

Свеженьких гостей сразу ведущая перехватывает: не желаете ли, мои дорогие, в игре активной поучаствовать? Условия простые: кто забросит дальше всех обычный валенок, тому в подарок блинная сковорода от бренда «Кукмара». И пошел валенок по парку летать! До того долетался, что однажды даже за пределы площадки вылетел. Народ старается, руками машет, ногами дальность полетов на снегу отмечает, а ведущая подначивает, азарту прибавляет: скороводку нет-нет да из пакета достанет, да и вздохнет как бы случайно - дескать, эх, кому же такая нужная в хозяйстве вещь достанется.

Время идет, снег за шиворот падает, певуньи из «Надежды» народ развлекают, а праздник все набирает и набирает обороты. Построились, смотрю, мальчики и девочки в две шеренги. И на глаза шапки натянули. И ножницы в пальцах крутят! Что за диво такое? Оказывается, аттракцион! Срежь не глядя себе приз с веревочки. А призы-то какие! Вкусняшки от компании «Конфитрейд» - производителя сладостей с игрушками. Карамельки и шоколад, маршмэллоу и мармелад - все летит в карманы ребят.

«ЗАЧЕМ МНЕ СОЛНЦЕ В МОНАКО?»

Ох, ну вроде все. Во все сыграли, под все песни станцевали. И все призы собрали! Но не тут-то было! Диджей включает «Ягоду-малинку, оп-оп-оп!», и снова народ лихо отплясывает в кругу. А там следом: «Дайте Оскар этой богине» и «Зачем мне солнце в Монако». А и правда! Совершенно незачем, нам и в Казани хорошо! Тем более что ведущая уже снова приглашает поиграть и посостязаться в ловкости и скорости.

СПАСИБО ВСЕМ!

«Комсомольская правда» от всего сердца благодарит своих друзей и партнеров, всех, кто помог организовать и провести замечательный народный праздник «Широкая Масленица-2023». Большое спасибо за предоставленную площадку администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, за вкусные угощения - компании «РМ АГРО», столовой «Домашняя», производителям воды «Сестрица» и чая «Акбар», за классные призы - компании «Конфитрейд», бренду Kukmara и птицефабрике ООО «Авангард».

Фото Татьяны ЯНЬКОВОЙ

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