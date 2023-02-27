Парящий дракон и Шурале: куда спрятались обидевшиеся буквы в новом спектакле Казанского ТЮЗа

«Алифба» — это спектакль о татарской среде и татарской культуре. Фото: Полина СЛАСТНИКОВА

Придя на этот спектакль, который идет на татарском языке, вы не встретите привычного партера или амфитеатра. Юным зрителям помогают удобно расположиться в насыпных креслах и на мягких пуфиках, а сопровождающих их взрослых рассаживают за детьми на стульях.

- Наш спектакль подходит как детям, которые уже заканчивают знакомство с азбукой, для закрепления материала, так и тем, кто только начал изучать алфавит. Возможно, им будут знакомы не все слова героев, но они смогут понять смысл из контекста и запомнить их значение, - рассказала режиссер постановки Лилия Ахметзянова

И действительно, спектакль предназначен для детей от двух лет. Все сделано так, чтобы даже самым маленьким зрителям было комфортно и интересно. Перед детьми вступают артисты театра Энжде Яруллина и Фернат Насибуллин. Они предлагают детям познакомиться с азбукой, но стоит большой книге-декорации открыться, как обнаруживается беда — буквы обиделись, что их мало используют, и убежали. Именно в этот момент начинается путешествие в волшебную страну.

- К каждой букве мы старались подобрать слово, которое относится к нашей культуре, как-то раскрыть то, чем живут и жили татары, и все это преподнести в игровой форме. Есть два прекрасных артиста, есть книга, есть чемоданчик и все. И дети. Если есть дети, значит, есть для кого играть, — говорит режиссер о своем творении.

Заслуженный артист Татарстана Фернат Насибуллин перевоплотился в заклинателя змей и помог детям вернуть сбежавшие буквы. Фото: Полина СЛАСТНИКОВА

Каждая буква спряталась за каким-то словом, к каждой подготовлен свой номер. Спектакль длится всего 45 минут, не дольше обычного школьного урока. Но за этот небольшой временной промежуток маленькие зрители и их родители смогут увидеть и песенные номера с игрой на гармони, и полет дракона над головами, и пальчиковый театр, и даже пугающие лапы Шурале, возникающие прямо из страниц раскрытой азбуки.

- Идея этого спектакля родилась из наблюдений за детьми. В городской среде мы теряем элементарные вещи в языке и культуре. Этот спектакль скорее не для тех, кто живет вместе с бабушками, дедушками и растет, зная суть языка, а для тех, кто растет без всего этого, — рассказывает о новом спектакле директор Казанского ТЮЗа Луиза Шарова.

Дети активно помогают артистам найти пропавшие буквы, выкрикивают слова и буквы, а если и возникает заминка, то взрослые из зала активно приходят на помощь. Нельзя не отметить работу актеров. Энжде Яруллина и Фернат Насибуллин не только ярко играют свои роли, но и прекрасно взаимодействуют с детьми: приободряют их, поддерживают в ответах, дают взаимодействовать с реквизитом.

Реквизит спектакля знакомит юных зрителей с Татарстаном, его символикой и достопримечательностями. Фото: Полина СЛАСТНИКОВА

Можно смело сказать, что премьера «Алифа: в стране букв» прошла на «ура». Зрители, от мала до велика, во время спектакля смеялись и пели вместе с актерами, активно участвовали в происходящем. Поэтому в конце они не скупились на аплодисменты, в том числе и взрослые.

Энжде Яруллина принимает аплодисменты зала. Фото: Полина СЛАСТНИКОВА

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