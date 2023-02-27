Фильм «Нюрнберг» - история про справедливый суд и подвиги ради любви

В Казани прошел предпремьерный показ нового фильма Николая Лебедева. Фото: Полина ГЛУХОВА

В казанском кинотеатре «Мир» прошел предпремьерный показ нового фильма Николая Лебедева «Нюрнберг». Картина рассказывает о ключевой роли советской стороны в организации знаменитого процесса, где только она настаивала на справедливом суде, а не просто на расстреле убегающих нацистских главарей.

Фильм начинается с событий в Берлине 1945 года, как раз после Великой Победы над фашисткой Германией. Главный герой Игорь Волгин (Сергей Кемпо) – переводчик, просит у командования перевести его в Нюрнберг, потому что там нашелся его пропавший брат.

Отметим, что для режиссера Николая Лебедева история главного героя его фильма имеет личное значение. Отец Лебедева всю жизнь искал своего пропавшего брата (дядю Николая) и пытался выяснить, что с ним случилось. Другими словами, история очень личная.

Приехав в Нюрнберг, из-за послевоенного хаоса у Волгина не получается встретиться с братом. Зато он знакомится с русской девушкой Леной (Любовь Аксенова). По ее словам, ее, как и других пленных, увезли работать на немецкий завод. С этого момента в сюжете фильма начинается романтическая линия, как и история Нюрнбергского процесса - международного трибунала над представителями гитлеровской Германии. Под суд попали Геринг, Риббентроп, Франк, Розенберг и Штрейхер. Как показано в фильме тогда были и те, кто выступал против такого высокого трибунала и пытался всех освободить. Они говорили, что Советский союз сам напал на Германию, а немцы просто пытались защитить свою страну.

Поэтому Роман Руденко (Сергей Безруков) – второй обвинитель от СССР, всеми силами пытается найти все больше неопровержимых доказательств очевидной, вроде бы для всех, вины нацистких главарей. В эпизоде, когда в суде показывали документальную хронику происходящего в концлагерях, зритель видит, как искренне Роман Руденко скорбит по погибшим жертвам фашистов. Подробности, считанные со старой пленки, и правда, ужасающи.

Создателей фильма «Нюрнберг» по исторической, политической частям, линиям спецслужб, а также по линии реквизита консультировал Александр Звягинцев. Так, огромная работа была проведена художниками по костюмам. Ведь им пришлось изучить огромный массив информации по советской, немецкой, американской и английской одеждах. В итоге удалось передать атмосферу и состояние того времени. Не обошлось и без шпионских игр по раскрытию нацистского подполья, члены которого намеривались помешать историческому судебному процессу.

От замысла до создания фильма «Нюрнберг» прошло более пяти лет. Режиссер в картине использует множество отсылок к природе и библейским образам. Таким образом, он пытается показать зрителю нечто большее, чем развитие сюжета.

Сами съемки проходили в Праге. В Нюрнберге снять не получилось, в связи с коронавирусной обстановкой, и, потому что та самая тюрьма, все еще остается действующей. В результате, съемки внешнего контура нюрнбергского дворца правосудия проходили в Калининграде. А для того, чтобы показать сам зал, использовали ресурсы киностудии «Мосфильм». Там специально была построена его точная копия по чертежам 40-х годов. Также отдельные сцены снимали в Московской и в Калужской областях.

Отметим, что команда фильма «Нюрнберг» - это международный коллектив. В создании картины также принимали участие актеры из США, Германии, Великобритании, Дании, Чехии, Франции, Австрии и Бельгии.

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