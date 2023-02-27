«Он лезет только на тех, кто слабее его»: в Нижнекамске третьеклассник держит в страхе всю школу

Нельзя отчислить, оставить на второй год? Фото: Олег УКЛАДОВ

В школе №12 города Нижнекамска третьеклассник начал нападать на более младших детей. Руководство образовательного учреждения не в силах его оградить от других ребят.

Как выяснила «КП-Казань» это не первый случай с мальчиком. В прошлый раз его просто перевели и, видимо, «подкинули» коллегам ту еще головную боль.

Так, раньше ребенок учился в нижнекамской гимназии №1, где успел показать себя не с самой лучшей стороны. По некоторой информации, он записал угрожающее видео с ножом в руках, которое выложил в общий чат. После этого мальчика поставили на учет в ПДН, и в январе он был переведен в школу №12. В ней он продолжил свои, видимо, ему одному понятные «активности».

Третьеклассник быстро освоился на новом месте и уже через пару недель дал о себе знать. Поступающая информация об инциденте может разниться, но все сводится к одному. Новенький избил младшеклассника и забрал у него вещи, а также имитировал ему удушение в туалете.

- Он лезет только на тех, кто слабее его. Более того, у мальчика задержка развития, но при этом умственной отсталости выявлено не было, - сообщили «КП-Казань» в управлении образования Нижнекамского района.

Перечисленного, со слов сотрудников управления, недостаточно для того, чтобы перевести этого ученика, скажем, на домашнее обучение. Для этого нужно заключение специальной врачебной комиссии. Отчислить также не имеют права, только поставить на учет в ПДН, что уже сделано.

Вот и получается, что руководство школы №12, по сути, бессильно перед девятилетним хулиганом. Кстати, ни завуч, ни директор корреспонденту «КП-Казань» так и не прокомментировали ситуацию. Учителя также отказались что-либо рассказывать.

В свою очередь в районном управлении образования «КП-Казань» сообщили, что этот мальчик еще и постоянно срывает уроки. За это тоже отчислить из школы третьеклассника не получится, разве что оставить на второй год и то по неуспеваемости. В этом случае вместе с ним за одной партой окажутся дети младше него. Чем не повод снова показать свое превосходство при помощи силы?

Что же касается семьи мальчика, то его родители - скромные рабочие на производстве и, по всем данным, приличные люди. По крайней мере, как выяснила «КП-Казань», ничего предосудительного за ними не водится. Возможно, они и сами не могут справиться с характером сына. А если бессильны и родители, то что тогда требовать от учителей? Тут явно необходим не дюжий педагогический опыт и талант.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

По мнению казанского психолога Юлии Кузнецовой, простые беседы и уговоры со стороны родителей и учителей на такого ребенка не подействуют. Единственное, что может его остановить - это страх.

- На каждую силу найдется еще большая сила, и чем скорее она найдется, тем лучше будет как для самого ребенка, так и для всех окружающих, - пояснила психолог.

По словам Кузнецовой, в 2000-е в ряде школ завучи совместно с психологами практиковали одну интересную методику. К слову, в каждой школе всегда были свои антигерои, и иногда их использовали в качестве устрашения для таких вот хулиганов, как третьеклассник из Нижнекамска.

- Обычно в кабинет к школьному психологу приглашали одного или двух парней из старших классов, которых все боялись и уважали. Затем в присутствии завуча их инструктировали, что и как нужно сделать, чтобы усмирить ученика или учеников, от которых вся школа страдает. Главное условие - никакого физического насилия, а все строго в рамках профилактической беседы, - отмечает Юлия Кузнецова.

Кстати говоря, после того, как проблемный ребенок почувствует, что и на него нашлась управа, то он вдруг становится тихим, а желание показывать свое превосходство над теми, кто слабее и вовсе куда-то пропадет. А вот стремление учиться и постигать знания, наоборот, только усилится. Ну а ребята из старших классов, которых использовали для такого «урока», сами задумывались о том, какую они имеют славу в школе и нужна ли им такая известность.

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