50 оттенков любви: в Татарстане сдают квартиру с плетками и ошейниками для сексуальных игр

Среди посетителей необычной квартиры люди разных возрастов и сословий

В Набережных Челнах сдается квартира, интерьеры которой напоминают декорации голливудского фильма «50 оттенков серого». В центре комнаты стоит двуспальная красная кровать, рядом - качели с кожаными наручниками для подвешивания, повсюду БДСМ-атрибутика – плетки, ошейники, маски. Владельцы утверждают, что здесь можно воплотить в жизнь самые потаенные сексуальные фантазии.

«КП-Казань» пообщалась с хозяйкой квартиры. Девушка призналась, что далеко не все знакомые знают о ее необычном бизнесе, поэтому попросила не раскрывать ее личность. Представилась Светланой, уточнила, что ей и супругу нет еще и 30 лет.

Есть в квартире качели с наручниками для подвешивания

- Идея пришла моему мужу, дизайн подготовил он, я помогала заниматься оснащением, - рассказывает жительница Набережных Челнов. - В квартире все создано по нашим чертежам, почти вся мебель выполнена под заказ.

Девушка признается, что среди посетителей необычной квартиры люди разных возрастов и сословий. Нередко для сексуальных игр приезжают из других городов и регионов.

- Мы создали место, где возлюбленные могут полностью насладиться друг другом. Здесь они не отвлекаются от своей второй половинки на мысли о делах, потому что атмосфера помогает расслабиться. В такой квартире можно пробовать что-то новое, раскрыться перед партнером с новой стороны, - уверяет Светлана.

Сюда приезжают даже из соседних регионов

БДСМ-атрибутика не единственная достопримечательность необычной квартиры, подчеркивает хозяйка. Жилье оборудовано системой умный дом – с помощью голоса можно управлять светом, музыкой, техникой. А чтобы не потревожить соседей громкими стонами, здесь предусмотрена усиленная шумоизоляция.

Когда дело заходит об интимной близости, у многих возникают вопросы к стерильности атрибутики для игр, самой кровати. Светлана утверждает, что к этому вопросу подходит ответственно: квартира проходит регулярную обработку УФ-лампой, предметы – специальным дезинфицирующим раствором.

Двуспальная кровать выполнена в красно-черных цветах

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