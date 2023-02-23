В жутком ДТП на выезде из Набережных Челнов пострадали 18-летний водитель и три пассажира

У одного из пострадавших подозрение на перелом позвоночника. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Серьезная авария произошла в Тукаевском районе Татарстана примерно в 2.30 23 февраля. «Киа Рио», выезжая из Набережных Челнов в направлении Альметьевска, на большой скорости врезался в столб. От удара машина разлетелась на части.

В результате различные травмы получили 18-летний водитель и три пассажира иномарки. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Наиболее серьезную травму получил один из пассажиров - у него подозрение на перелом позвоночника.

У 18-летнего водителя врачи диагностировали перелом бедра и сотрясение головного мозга. Отметим, что водитель попал в ДТП менее чем через две недели после получения водительского удостоверения.

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