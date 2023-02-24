Чебоксарская группа «Апельсиновые мальчики» выступят в шоу «Конфетка» на ТНТ

Из-за стиля музыки и внешности солиста местные жители прозвали группу чебоксарские «Руки вверх!». Фото: скриншот

25 февраля на ТНТ выходит свежий выпуск уникального шоу «Конфетка», в котором никому не известные песни, выложенные в Интернете, обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают топовые российские звезды эстрады - от Клавы Коки до Филиппа Киркорова.. Они исполняют хиты авторов, а тот, кто сделает это лучше по мнению зрителей в зале и жюри, принесет автору из интернета победу и приз в 300 тысяч рублей.

В новом выпуске зрители увидят пять ярких номеров от российских звезд, которые буквально шокируют ведущих и членов жюри.

Так, в субботнем эфире появится группа «Апельсиновые мальчики» («Апельсин каччисем») из Чебоксар. Среди зрителей, на удивление жюри и ведущих, оказался преданный фанат группы из Чебоксар. Поклонник подпевал любимым песням и не остался незамеченным - его пригласили на диван, и он рассказал, что «Апельсиновые мальчики» пользуются большим успехом у себя в городе. По его словам, группу даже называют чебоксарские «Руки вверх!» из-за стиля в композициях и внешности солиста.

Кстати, ранее этот бойз-бенд уже засветился на ТНТ – на шоу «Студия союз» звезды соревновались в музыкальном конкурсе «Кто это наделал». Одним из испытаний для них стал клип чувашской группы на песню «Не вернуть нам это лето».

- Безумно рад тому, что являюсь участником данного потрясающего проекта! Сказать, что все было супер, значит, ничего не сказать. Процесс съемок подобных шоу — это слаженная работа целой команды людей, которые на протяжении всего времени находятся рядом с тобой и готовы помочь во всем, за что им огромное спасибо! Атмосфера, царящая на съемках данного проекта, меня очень впечатлила. Максимально позитивно заряженные люди, подбадривающие тебя в каждую минуту. Все это было очень приятно испытывать на себе. Гарик Мартиросян и Марина Кравец великолепные ведущие! Каждый из них уникален и обладает высоким уровнем профессионализма. Это люди, обладающие невероятной харизмой, с прекрасным индивидуальным шармом! Великолепное шоу «Конфетка», успехов и процветания данному проекту! – рассказал солист чебоксарской группы «Апельсиновые мальчики» Денис Иванов.

Выиграет ли он главный приз в шоу «Конфетка», можно будет узнать 25 февраля из эфира программы, которая начнется в 21.00.