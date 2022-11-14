Обещала 10 миллионов и говорила о порче: в Казани медсестру задержали за склонение школьниц к сексу со своим сожителем

В ближайшее время суд изберет для женщины меру пресечения на время следствия. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В школах Казани после осенних каникул пришло время проводить рядовой медосмотр среди детей. Он дал очень неожиданный результат в виде уголовного дела. Три 15-летние ученицы одной из городских гимназий рассказали своим родителям и педагогам историю, в которую с первого раза было сложно поверить.

По словам девочек, пришедшая их осматривать медсестра из поликлиники начала им предлагать по-взрослому переспать с ее 33-летним сожителем. Мол, на нем порча, которую может снять только секс с очень молодой девушкой. За интимные услуги для своего мужчины она обещала каждой школьнице ни много, ни мало 10 миллионов рублей. О таких, мягко говоря, непристойных предложениях родители сообщили в полицию.

Как сообщил КП-Казань собственный источник в правоохранительных органах, данная история не то, чтобы подтвердилась, но и получила свое наихудшее продолжение. Так, в ходе доследственной проверки было установлено, что 38-летняя медсестра боялась, что ранее судимый, в том числе и за мошенничество, сожитель бросит ее, вот и решила подложить под него девочек-подростков.

По словам источника, женщина была в таком отчаянии, что даже уговорила свою 13-летнюю дочь вступить с мужчиной в интимную связь. На данный момент в отношении уже возбуждено уголовное дело за такую связь с подростком.

Женщина также станет фигурантом уголовного дела. По каким именно статьям оно будет возбуждено, пока неизвестно, действия медсестры еще классифицирует следствие. Однако, как отметил собственный источник КП-Казань в правоохранительных органах, в самое ближайшее время суд изберет для женщины меру пресечения и не исключено, что это будет арест.

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