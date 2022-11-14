Данное исследование поддержал Российский научный фонд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) разработали противовоспалительные глазные капли для домашних и сельскохозяйственных животных. Изобретение спасет их от потери зрения.

Кто участвовал в разработке глазных капель

Исследования проводились под руководством профессора КФУ Ирины Галкиной. В разработке участвовали ученые Химического института имени Бутлерова КФУ и эксперты из казахстанского университета. Разработку также поддержал Российский научный фонд.

Для чего нужны глазные капли для животных

У животных нередко наблюдаются воспаление глаз, слезоточивость, красные сосуды. Если глазные заболевания правильно и своевременно не лечить, животные могут ослепнуть - это, в свою очередь, станет ущербом для сельского хозяйства.

Глазные капли имеют сложный состав и включают 12 компонентов. Один из основных - это вытяжка из корня солодки, большие запасы которой находятся в регионах Центральной Азии.

Такой состав капель поможет при воспалении и аллергии, в борьбе с вирусами и инфекциями, окажет противоопухолевое, анальгезирующее и ранозаживляющее действие.

Эксперименты на кроликах

В качестве эксперимента у кроликов с помощью этих капель пытались вылечить воспаление глаз, и средство показало высокую эффективность. По итогу исследований КФУ получил российский патент на «Противовоспалительные глазные капли для домашних и сельскохозяйственных животных».

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