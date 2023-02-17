«Антон из Франции»: актер Антон Риваль рассказал о том, что съемки в третьем сезоне сериала «Патриот» вернули ему лето

Это история о спецназовце Сане Кучине в исполнении Антона Жижина, который по-настоящему любит свою Родину и прививает это чувство окружающим. Одну из ролей в сериале исполнил актер Антон Риваль, который родился и вырос в Париже. Антон поделился интересными фактами из своей биографии, впечатлениями от съемок в новом сезоне сериала и рассказал о планах на будущее.

Расскажите, как прошло ваше возвращение в сериал «Патриот»? Были ли сложности с тем, чтобы вспомнить характер персонажа и снова погрузиться в образ?

Возвращение произошло очень легко, не было никаких сложностей, поскольку процессом руководит прекрасный режиссёр Николай Бурлак, который очень хорошо направляет актеров в нужное русло. Честно говоря, играть Васю – чистое удовольствие, я по-настоящему максимально «оторвался». Я ждал момента начала съемок и легко влился в процесс.

Какие приключения ждут вашего героя в новом сезоне? Появлений в кадре будет больше, чем раньше?

Как обычно Васю и Геру ждет масса абсурдных, ярких и смешных ситуаций. Будет ли сцен больше я не знаю, все зависит от того, что решит Николай при монтаже. Мы выполнили программу максимум, а остальное уже от меня не зависит.

Чем вам запомнились съемки третьего сезона?

Летом. Мне понравилось, что мы снимали летом. Ведь мне есть с чем сравнить - съемки второго сезона проходили зимой – это было очень тяжело. Съемки третьего сезона напомнили мне летние каникулы.

Как вы думаете, почему «Патриот» стал популярным сериалом, который продлевают уже на третий сезон?

Я не знаю, как и никто никогда не знает наперед, в чем секрет успеха. Если бы мы знали заранее, у нас все проекты были бы исключительно успешными. Возможно, так сложились звезды, а возможно, создатели попали в точку и нащупали те сюжетные линии, которые вызвали зрительский интерес.

Что вам, как актеру, дают съемки в комедийном сериале?

Когда я на съемочной площадке – я на своем месте. Это мечта любого актера. Съемки дают мне ощущение абсолютного счастья. Я выхожу из дома, встречаюсь с людьми и не думаю о плохом.

В прошлом году вы выложили видео в свой ютуб-канал «Антон из Франции», и под ним появилось немало комментариев в стиле «не зря же я все эти годы не отписывался». А какая сейчас судьба у канала? Не думаете ли его снова вести? Или переформатировать его в нечто другое?

Вести канал не планирую. Мысли о том, чтобы его переформатировать, существуют, скорее всего, я до этого дорасту. Но гнаться за регулярностью постинга и количеством подписчиков у меня нет желания, поэтому я и забросил свой канал. Потому что как только я принял эти правила игры, вступил в гонку, я стал несчастливым человеком. Изначально канал для меня был местом, где я мог проявить себя творчески, но когда это превращается в бизнес и прямые эфиры, которые ты должен постоянно вести, тогда ты просто вынужден говорить о тех вещах, которые тебя в принципе не интересуют. Так что выпускать одно видео раз в три года – вряд ли это можно назвать «вести канал». Если будет какая-то идея и я пойму, что мне есть, что сказать, тогда возможно все изменится. Пока ответ на вопрос – нет.

Вы раньше выступали в московском театре со стендапом, продолжаете свою программу? Нет ли планов снова с ней выступать, или у стендапов есть срок годности? Занимаетесь ли вы сейчас стендапом или другими видами юмора?

У стендапа точно есть свой срок годности, ты не можешь выступать с одной программой вечно. Стендап – это про сегодня. В целом, стендап меня привлекает, хочу заняться им позже, лет через десять. Нужно набраться жизненного опыта, накопить материал и превратиться в того самого «бородатого стендапера». Все-таки тогда – это была проба пера, но мне нравится этот жанр, просто я не чувствую, что готов сейчас писать стендап, хотя регулярно о нем думаю.

В интервью вы рассказывали, что в детстве вас мама отправляла из Парижа к бабушке в деревню под Нижним Новгородом. Расскажите, что это была за деревня? Какие у вас остались о ней воспоминания?

Деревня называется Огибное в Нижегородской области. В первую очередь, воспоминания связанны с моими бабушкой Зоей и дедушкой Сашей. А еще и с баней. Это время давно прошло, сейчас все видится какими-то образами, картинами, но я вспоминаю тот период с теплом, ведь это было мое детство. Самая яркая картина – это дедушка, баня, река. Помню, как он вел меня к реке и учил рыбачить. Я спросил: «А можно рыбачить без червяка?», а он отвечал: «Попробуй». Я просидел час и ничего не поймал, а он наловил полное ведро рыбы. Да, еще навсегда запомнилось, что дедушка любил есть рыбьи глаза.

Наверное, вас часто спрашивают, не жалеете ли вы о том, что уехали из Франции. Как бы вы ответили на этот вопрос? Есть ли мысли вернуться? Хотели бы сниматься во французском кино?

Я не жалею, это моя жизнь, и она так сложилась. Глупо жалеть о чем-то, это уже в прошлом. В целом, я очень благодарен, в первую очередь, школе студии МХАТ, за шанс проявить себя как актера и получить прекрасное образование. Францию я люблю, это тоже моя родина, у меня там друзья и езжу я туда регулярно. И, конечно, хотел бы сниматься дальше и в России, и во Франции. Кстати, во французском кино я снимался совсем недавно. Откровенно говоря, поскольку я там не так известен, роли у меня эпизодические.

На каком этапе производства сейчас находится фильм «СЛОН» с вами в главной роли? О чем будет этот фильм?

Фильм находится на этапе подготовки, скоро начнутся съемки. «СЛОН» — это Соловецкий лагерь особого назначения. История «белого» офицера Георгия Осоргина, основанная на реальных событиях. Он был расстрелян в этом лагере. Не буду раскрывать карты, скажу, что фильм точно будет классным. Будет много работы, интересная подготовка и отличный режиссер – Маруся Фомина. Остальное – увидите сами.