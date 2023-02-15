Муса Джалиль прожил трудную и короткую жизнь, но даже в тяжелые моменты он находил силы на творчество и стихи.

15 февраля отмечается 117 лет со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Писатель прожил трудную и короткую жизнь, но даже в тяжелые моменты он находил силы на творчество и стихи. В памятный день рассказываем о непростой судьбе Мусы Джалиля и о том, где можно будет увидеть его оригинальные рукописи, написанные им в нацистском плену.

Биография Мусы Джалиля

Муса Мустафович Залилов (Муса Джалиль) родился 15 февраля 1906 года в деревне Мустафино, Оренбургской губернии. Он был шестым ребенком в семье. Сначала учился в медресе, после чего поступил в Татарский институт народного образования. С 1927 по 1931 года получал образование в МГУ на этнологическом факультете, а после его реорганизации - на литературном.

Муса Джалиль был женат два раза, а также состоял в гражданском браке. У них с первой женой Раузой родился сын Альберт. Гражданская супруга Закия подарила ему дочь, которую назвали Люцией. В браке с третьей женой Аминой у поэта родилась дочка Чулпан.

Первые стихи начал писать в десять лет

В своих работах Муса Залилов подписывался псевдонимом Муса Джалиль. С этим именем он и вошел в историю. Свои первые стихи поэт начал писать, когда ему было всего десять лет. Однако до наших дней сохранилось лишь стихотворение «Счастье», написанное им в тринадцатилетнем возрасте.

Вся жизнь Мусы Джалиля была неразрывно связана с литературой, которой он занимался до самой смерти. Примечательно, что поэт писал свои произведения на татарском языке. Он быстро набрал огромную популярность, поэтому его стихи были переведены на множество языков мира.

В день рождения Мусы Джалиля к его памятнику возлагают цветы. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Война в судьбе Мусы Джалиля

В 1941 году Мусу Джалиля призвали в Красную Армию, где он в звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был военным корреспондентом. В июне 1942 года в ходе Любанской наступательной операции поэта тяжело ранят в грудь, и он попадает в нацистский плен.

Позже немецкое командование сформирует добровольческий легион «Идель-Урал», куда вступит и Муса Джалиль. Под видом сотрудничества с нацистами, поэт организует подпольное сообщество, устраивающее побеги военнопленных. Благодаря его деятельности многим солдатам удалось сбежать и выжить.

В 1943 году легион “Идель-Урал” поднял восстание против нацистов, участвовал в нем и Муса Джалиль. Мятеж подавили, а поэта вместе с остальными зачинщиками бросили в берлинскую тюрьму Моабит. Этот период станет самым известным этапом творчества татарского писателя. В перерывах между допросами и пытками он пишет произведения и заметки в тетрадь.

В течение несколько месяцев продолжались пытки, а 25 августа 1944 года Муса Джалиль был казнен на гильотине. Осознавая приближающуюся смерть, поэт успел передать "Моабитскую тетрадь" со своими стихами соседу по камере Андре Тиммермансу. Бельгийский солдат исполнил последнюю волю Мусы Джалиля и после выхода на свободу отправил стихи на родину поэта. Благодаря этому поступку ценнейшие рукописи сохранились и по сей день.

Муса Джалиль. Перед приговором. Картина Якупова Х.А, 1954 год.

Реабилитация Мусы Джалиля

В 1946 году на Мусу Джалиля завели розыскное дело - его обвинили в измене родине и пособничестве врагу. Имя поэта было очернено из-за его членства в добровольческом легионе "Идель-Урал".

Реабилитирован Джалиль был лишь в 1956 году, когда нашли документы, подтверждающие факт того, что в плену он занимался подпольной деятельностью в интересах СССР, а не сотрудничал с нацистами. Решающее влияние на его реабилитацию оказал советский литератор Константин Симонов. Он разыскал Андре Тиммерманса и взял у него интервью о последних месяцах жизни Мусы Джалиля. Статья "Сосед по камере" не только полностью реабилитировала поэта, но стала началом для его официального признания.

Мусе Джалилю в том же году было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза, а в 1957 году "Моабитская тетрадь" была отмечена Ленинской премией.

"Моабитскую тетрадь" можно увидеть раз в год в Национальном музее Татарстана. Фото: пресс-служба Нацмузея Татарстана

Программа мероприятий ко дню рождения Муся Джалиля

В Национальном музее Татарстана раз в год можно увидеть ценнейший раритет – подлинную рукопись "Моабитских тетрадей" Мусы Джалиля. В день рождения поэта ее торжественно вынесут из фондов музея в экспозицию.

Программа «Дня подлинника» в Национальном музее Татарстана:

11.30 – на площади Первого мая пройдет возложение цветов к памятнику Мусы Джалиля

12.00 – в Национальном музее Татарстана заслуженный деятель искусств республики Эльмира Низамова исполнит музыкальный номер

12.10 – приветствие официальных лиц, деятелей культуры

12.25 – чтение стихов финалистами Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» и студентами Казанского театрального училища.

12.35 – торжественный вынос "Моабитской тетради" и минута молчания

12.45 - фрагмент музыкально-литературной композиции «Муса. Моабит» в исполнении актеров Татарского театра юного зрителя им. Габдуллы Кариева

С 12 до 13 часов вход в музей свободный, в остальное время – по билетам в музей.

Гала-концерт победителей Международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля

19 февраля в 18.00 на сцене ГБКЗ им. С. Сайдашева состоится первый гала-концерт победителей Международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка». На сцене соберутся лауреаты II-го Международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка». В качестве почетного гостя приглашена дочь Мусы Джалиля – Чулпан.

Музей-квартира Мусы Джалиля

В день рождения поэта в Музее-квартире Мусы Джалиля пройдут экскурсии и покажут документальные фильмы. По воспоминаниям жены и современников поэтах в комнатах воссоздали мемориальную обстановку.

Здесь представлены такие уникальные экспонаты, как письменный стол Джалиля, мандолина, личная библиотека, первый прижизненный бюст, фотографии, документы и кашне. Экспозиция повествует о казанском этапе жизни поэта.

Литературный вечер «В краю великих вдохновений»

15 февраля в 10.00 пройдет бесплатный литературный вечер по адресу: улица Рихарда Зорге, 66. На встрече вспомнят произведения поэта, прочтут его стихи, а также разберут стихосложение на примере произведений Мусы Джалиля.

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