В Казани УК заставляет убрать жильцов дома козырьки с балконов, которые те не устанавливали

Козырьки на балконах установили во время капремонта без их ведома, так как они были переселены на время работ в резервный жилой фонд города. Фото: Адель ХИСАМОВ

Настоящий переполох разыгрался в Соцгороде. Там жителей верхних этажей дома №10 на улице Лядова принуждают снести козырьки с балконов и убрать с них остекление, угрожая судом.

ВЫ САМОВОЛЬНО УСТАНОВИЛИ КОЗЫРЬКИ

Именно с такими словами ООО «УК ЖКХ Авиастроительного района» требует от собственников квартир на верхних этажах убрать козырьки с балконов. Конфликт, к слову, уже попахивает судом, ведь жильцам получили копии искового заявления от управляющей компании (УК).

Так, согласно ему, УК обвиняет жильцов дома №10 на улице Лядова в самовольной установке козырьков и остекления на балконах. Дескать, это недопустимо и запрещено договором управления домом. Вдобавок, собственников квартир хотят обязать разобрать все за свой счет.

Фото: Адель ХИСАМОВ

Фото: Адель ХИСАМОВ

КАПРЕМОНТ

Кстати сказать, этот многоквартирный дом был построен еще в далеком 1936 году, а в 2007-ом его признали аварийным. В связи с этим подрядной организацией был проведен капитальный ремонт, в ходе которого на балконах рабочие и установили те самые козырьки раздора.

- Тогда всех жильцов выселили и на шесть месяцев поселили в барак, чтобы провести капремонт дома. В числе прочих работ, тут на балконы и поставили козырьки. Жильцы даже не были в курсе, что это будет сделано. Мы с мужем купили здесь квартиру уже после их установки, - рассказала «КП-Казань» одна из жительниц дома.

Женщине как и всем ее соседям, по почте пришло письмо с копией искового заявления о возложении обязанности по демонтажу самовольно установленного козырька над балконом.

- Лично я купила здесь квартиру в 2019 году, когда козырьки уже были поставлены. Вообще полный бардак, что хотят, то и творят эти ЖКХшники! – только и возмущалась в разговоре с изданием другая жительница дома Айгуль.

Жильцы в отчаянии. Некоторые из них купили квартиры уже со злополучными козырьками. Фото: Адель ХИСАМОВ

Получается, что большинство жильцов приобрели здесь квартиры уже после установки этих злополучных козырьков и знать не знали, что они вне закона. Столько лет прошло и ничего, никаких исков. Почему же, в таком случае, УК хочет сейчас обязать жителей дома снести козырьки с балконов?

«НИЧЕГО ЛИЧНОГО - ЭТО ЛИШЬ ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ!»

- Мы не подавали в суд на жильцов, а лишь выслали им по почте досудебное предупреждение в виде искового заявления, - пояснил в разговоре с корреспондентом «КП-Казань» замдиректора ООО «УК ЖКХ Авиастроительного района» Анатолий Власов.

С его слов, балкон является собственностью жильцов и они обязаны содержать его надлежащим образом. А на козырьках постоянно скапливается снег, который владельцы квартир категорически отказываются убирать. Впоследствии, чего снег там превращается в ледяные глыбы и создает угрозу для прохожих во дворе, то есть в любой момент все может рухнуть вниз.

- Мало того, что они его сами не убирают, да еще и ни в какую не хотят платить за это коммунальным службам. Поэтому, ничего личного - это лишь вопрос безопасности, - говорит Анатолий Власов.

Также он утверждает, что половина жильцов установили козырьки самовольно, а другая половина действительно приобрели квартиры уже после их установки. Но тогда напрашивается вопрос, а почему новых жильцов тоже хотят заставить снести эти козырьки, если они их не устанавливали?

- Тут уж, признаюсь, ошибочка вышла. В этой суматохе не тем людям прислали письма, - признался Власов.

Но и при таких обстоятельствах, со слов замдиректора, жильцы должны содержать козырьки над своими балконами в чистоте и не создавать угрозу для проходящих внизу людей. Ведь случись что, отвечать придется именно управляющей компании.

- В ближайших планах у нас провести в ГИС ЖКХ общее собрание, где жильцам вновь предложат убрать снег с козырьков своих балконов самостоятельно или же за деньги с помощью коммунальной службы. Исходя из этого, мы и будем дальше отталкиваться, - подытожил Анатолий Власов.

«НЕУЖЕЛИ НЕТ ПРОБЛЕМ ПОВАЖНЕЕ?»

И действительно, проезжая часть во дворе дома проходит прямо возле подъезда, что представляет опасность для детей.

- Однажды мой полуторагодовалый ребенок выскочил из подъезда и сразу же оказался на проезжей части, где машины гоняют одна за другой. Слава Богу, что он не попал под колеса! А ведь запросто мог попасть! - пожаловалась местная жительница.

На самом деле, у жильцов дома №10 на улице Лядова и без козырьков на балконах много претензий в адрес УК. При этом, правда, никто из них еще не угрожал компании судом.

- За столько лет нам не сделали ни пешеходной дорожки, ни детской площадки. Были когда-то качели, но и их убрали. Зато нашли повод придраться к козырькам. А они хоть подумали, что будет, если балконы останутся без них и остекления? – высказалась одна из жительниц дома.

По правде сказать, в случае всего этого принудительного демонтажа балконы просто придут в негодность, так как снег с крыши будет залетать прямо на них и скапливаться.

Сам дом был построен еще в 1936 году, а капремонт в нем провели, со слов жильцов, в 2007 году. Фото: Адель ХИСАМОВ

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, что за домом №10 на улице Лядова тянется, скажем так, череда неприятностей. Так, в 2020 году из квартиры на четвертого этажа с, между прочим, не застекленного балкона выпала женщина. Она разбилась насмерть. Затем, в 2022 году мальчик играл во дворе и застрял между качелями и глыбой снега. К слову, чтобы вытащить ребенка, пришлось даже вызывать спасателей. Нет, конечно, в этом случае проблему безопасности решили. По словам жильцов дома, УК просто снесла качели и все тут.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Если козырьки над балконами были установлены в ходе капремонта, то УК не должна требовать с жильцов демонтировать их за свой счет. Но тут еще доказать надо, что их действительно поставили во время ремонтных работ. В ситуации, когда владелец квартиры самовольно установил козырек, нужно опираться на судебную практику, - объяснил «КП-Казань» адвокат Айрат Фаткулин.

По мнению эксперта, если исходить из той самой судебной практики, то такие самовольные постройки все же могут заставить снести за счет жильцов. Тем более, если будет доказано, что те же козырьки представляют угрозу жизни и здоровью людей.

- Что же касается тех, кто приобрел квартиры после установки козырьков, то раз купил - значит, теперь ты правопреемник и несешь полную ответственность за свою собственность, - также отметил Айрат Фаткулин.

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