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Общество13 февраля 2023 4:15

Повисла на поводке: жительница Казани едва не погибла в лифте из-за собаки

Жительница Казани с собакой едва не погибли в лифте
Роман ЕФРЕМОВ
Трагедии удалось избежать чудом

Трагедии удалось избежать чудом

Фото: Соцсети

В Казани обычная поездка в лифте едва не закончилась трагедией.

В одном из домов по улице Гареева девушка вошла в лифт – к ее поясу был привязан поводок с собакой. Получилось так, что хозяйка оказалась внутри, а питомец снаружи. Двери закрылись и лифт поехал вниз. В какой-то момент девушка успела нажать на кнопку и остановить движение кабины, но сама она оказалась подвешенной на поводке. Хозяйка питомца начала кричать и звать на помощь.

Как рассказали очевидцы, трагедии удалось избежать – собака смогла сама выбраться из ошейника, а ее хозяйку спасли прибежавшие на крик люди.

Происшествия: ЧП