В Чувашии решили создать реестр земляков

В целях сохранения и развития чувашской культуры и языка необходимо объединить усилия не только общественных организаций и государства, но и подключить к работе «сынов республики». Делать это необходимо с учетом действующих изменений в законодательстве, используя информационные разработки, а также учитывая мнения и пожелания самого общества. При этом одна из главных задач - выстроить диалог с подрастающим поколением. Такие пожелания озвучили участники первого в истории Чувашии форума земляков.

Форум прошел на минувшей неделе в Чебоксарах. Участие в нем приняли жители и уроженцы Чувашии, проживающие в регионах России, а также представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций, институтов развития и молодежь.

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вице-премьер - министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов:

«Форум земляков - знаковое событие для Чувашии. В республику приехали именитые художники, дизайнеры, спортсмены, предприниматели, руководители органов власти других регионов. Гордимся теми, кто прославляет нашу малую Родину своими талантами, профессионализмом, заслугами на федеральном и международном уровне».

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДОЙТИ К РАБОТЕ КРИТИЧЕСКИ

В рамках пленарного заседания форума глава региона Олег Николаев еще раз напомнил, что в течение последних лет вопросы национальной политики получили дополнительную поддержку на уровне федерального законодательства. Так, в первую очередь в прошлом году в новой Конституции России четко закрепили основные понятия с точки зрения многонациональности и многоконфессиональности государства, а самое главное - закрепили права самоопределения и развития традиций и культуры языка, а также других составляющих нации. Вслед за этим несколько недель назад Государственная дума РФ приняла Закон о национальной самобытности народов России, который развивает норму Конституции РФ. В связи с этим теперь региональным властям предстоит переформатировать и перезагрузить деятельность в данном направлении.

- Мы с вами, исходя из изменившихся условий, обстоятельств, нового законодательства, должны посмотреть критически на работу, проводимую нами с точки зрения чувашской идентичности и самобытности, - сказал он.

Одним из важных направлений, уверен Николаев, остается консолидация деятельности Межрегиональной общественной организации «Чувашский национальный конгресс» и Федеральной национально-культурной автономии чувашей России. Общественная организация создана 30 лет назад, но с юридической точки зрения имела определенные ограничения. По этой причине несколько лет назад была создана Автономия чувашей России. Все эти годы обе организации, с одной стороны, дублировали деятельность друг друга, но с другой стороны, только НКА имеет возможность активно участвовать в программах и проектах под эгидой Федерального агентства по делам национальностей.

На Форуме земляков в рамках работы круглого стола представители обеих организаций подписали соглашение о сотрудничестве.

- То, что состоялось совместное заседание Чувашского национального конгресса и Федеральной национально-культурной автономии чувашей России и разработан план мероприятий трансформации деятельности в этой сфере, имеет особую значимость. Правительство готово стать активным катализатором (в синхронизации деятельности двух организаций. - Ред.) и центром компетенции реализации этих задач, - отметил Олег Николаев.

СТАВКА НА КОММУНИКАЦИЮ

По словам организаторов форума, самая главная задача на сегодняшний день - выстраивание коммуникаций. Так, именитых жителей и уроженцев республики призвали чаще выходить на диалог с молодежью.

- Мы попросили многих из вас встретиться, пообщаться с ребятами. Коммуникация - очень большой вклад в формирование подрастающего поколения и развития завтрашнего дня. Одно дело, когда ребята читают о вас в книгах. И совершенно другое, когда могут увидеть вас вживую, задать вопрос и получить содержательный ответ. Самое главное - эмоционально прожить и почувствовать дух, который живет в вас, наших земляках, - отметил Олег Николаев на пленарном заседании.

С таким предложением согласилась и депутат Государственной думы Алла Салаева.

- В сложное время, которое страна переживает, сила в регионах. И от того, как мы сможем именно через земляков сформировать чувство гордости за свою республику, сможем усилить и нашу республику, и позицию. Кто, если не мы, придет, расскажет и подарит подрастающему поколению чувство гордости за любимую Чувашию, - отметила Салаева.

Вместе с этим глава региона призвал активно выстраивать диалог и с властями Чувашии. Николаев напомнил, что с 2020 года используется принцип максимальной открытости и диалога с населением в вопросах развития республики и реализации проектов.

- Так мы получаем выверенные планы и повышаем эффективность проводимых мероприятий. Если дадите отзывы и рекомендации, это будет самым ценным, - обратился к собравшимся Николаев.

В свою очередь председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил создать реестр земляков.

- Уверен, каждый, кто ощущает себя сопричастным земле Чувашской, с удовольствием вложит свою часть в развитие нашей республики, - пояснил свою идею чиновник.

СТАВКИ НА ТУРИЗМ И МЕДИЦИНУ

Участники форума также предложили развивать национальную самобытность и регион в целом и при помощи других преимуществ региона. Так, депутат Алла Салаева обозначила важность развития внутреннего туризма.

- Не нужно стесняться говорить о том, что Чувашия уникальный регион, который обладает хорошим потенциалом, - отметила она.

Однако предварительно, считает спикер, необходимо разработать план действий и консолидировать усилия для комплексного продвижения.

Внимание к возможностям и преимуществам санаторно-курортного лечения привлек заместитель председателя Общественного совета при Государственном комитете Республики Татарстан по туризму, член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев. Он подчеркнул, что в этом направлении у Чувашии огромные возможности, а развитие и популяризация интересных разработок станет дополнительным преимуществом.

- У каждого есть свои интересные разработки, открытия, маркетинговые и научные разработки. Внутренний туризм развивается семимильными шагами. Есть лоббистский козырь. Если объединить усилия, это может стать якорем развития, который поможет продвигать республику на российском рынке, - озвучил идею Терентьев.

ТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СОЗВЕЗДИЕ ЗЕМЛЯКОВ»

Наравне с деловыми мероприятиями в эти дни в Чувашии проходили и культурные. Третий год подряд власти региона проводят фестиваль «Созвездие земляков», объединяющий артистов родом из Чувашии.

- Это новая традиция, которая формируется прямо на наших глазах. И формируют ее наши земляки, которые состоялись как выдающиеся деятели исполнительского искусства. Их всех связывают одни корни - корни Чувашии, что нас радует и наполняет гордостью, - отметил Олег Николаев на церемонии открытия фестиваля.

Количество участников продолжает неизменно расти. В этот раз свои номера представили артисты из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Сыктывкара, Балашихи, Нижнего Новгорода и один приглашенный коллектив - Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», в состав которого тоже входят уроженцы Чувашии.

Кроме выступлений участники фестиваля провели мастер-классы для студентов Чувашского государственного института культуры и искусств, факультета искусств ЧГУ им. И. Н. Ульянова и Чебоксарского музыкального училища им. Ф. П. Павлова.

КУРС НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Теперь участники форума намерены перейти от слов к действиям. По словам депутата Госдумы Анатолия Аксакова, предстоит скрупулезная работа по реализации намерений.

- Форум стал полезным и востребованным форматом общения наших земляков. Надеюсь, что его проведение станет доброй традицией в будущем, отметил председатель Государственного Совета Чувашской Республики, председатель Совета Региональной общественной организации «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Чувашской Республики» Леонид Черкесов.

В свою очередь приглашенные участники поддержали идеи, возникшие у руководства региона.