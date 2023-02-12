Стали известны зарплаты зимних новичков казанского «Рубина»

С двумя игроками казанский клуб уже официально подписал контракты. Фото: Рамиль ГАЛИ

Стало известно, сколько в «Рубине» будут зарабатывать новые игроки, которые перешли в команду Юрия Уткульбаева в зимнее трансферное окно.

Так, по информации собственного источника «КП-Казань» близкого к ситуации, самым высокооплачиваемым новичком казанского клуба станет 29-летний форвард Мераби Уридия (800 тысяч рублей в месяц), на втором месте по этому показателю находится Максим Ширяев (725 тысяч рублей), на третьем - Рустам Ашурматов (550 тысяч рублей), а на четвертом - Умарали Рахмоналиев (300 тысяч рублей).

Стоит отметить, что Ашурматов и Рахмоналиев уже подписали контракты с клубом, а Уридия и Ширяев будут объявлены в ближайшее время. В данный момент все четыре новичка занимаются в общей группе «Рубина» на третьем сборе казанцев в Турции.

Напомним, в ходе третьего цикла сборов, который продлится с 9 по 20 февраля команда Уткульбаева проведет четыре спарринга: с «Краснодаром-2» (13 февраля), «Ахматом» (16 февраля), ЦСКА (19 февраля) и «Нефтехимиком» (20 февраля).

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