Алкомаркет в каждый дом: татарстанцы просят остановить повсеместное открытие «наливаек»

В одной из новостроек Набережных Челнов открылось сразу 7 алкомаркетов Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Магазины, торгующие спиртным, атакуют спальные районы городов Татарстана. Жители возмущаются и требуют сократить их количество. Но возникает резонный вопрос: не спрос ли рождает предложение?

Особенно серьезно вопрос стоит в Набережных Челнах. Здесь, согласно популярному интернет-справочнику, их количество достигло зловещего числа 666. В Казани, к примеру, этот показатель равен 841. При этом столица Татарстана больше автограда в два раза.

Показательной в этой ситуации стала новостройка в 63-м комплексе Набережных Челнов – здесь, прямо не первых этажах дома, открыли сразу семь алкомаркетов. Многие жители возмущаются - зачем так много «наливаек». Другие хладнокровно констатируют: «Раз есть предложение, значит, есть и спрос».

А спрос действительно есть. Так, в 2022 году филиалами АО «Татспиртпром» произведено 3,8 млн декалитров спирта, рост к прошлому году составил 8%. Водки произведено 9,3 млн декалитров, что на 13% больше объемов 2021 года. Статистику озвучили в Госалкогольинспекции Татарстана.

Лидером по розничной продаже алкоголя в Татарстане в 2022 году стали Набережные Челны. На втором месте оказался Альметьевск, на третьем - Лаишевский район, на четвертом - Верхнеуслонский. Замыкает пятерку Тукаевский район. Казань оказалась на шестой строчке. Меньше всего алкоголь в розницу покупают в Мамадышском, Агрызском и Тетюшском районах, сообщил глава Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов.

- Равнодушные не понимают, что их же дети будут активно пить уже в 15-16 лет, - написала в соцсети челнинка Венера Г.

- Алкомаркетов очень много, летом вообще тяжко - драки, крики, окна не открыть. В подъезд идут нужду справлять и малую, и большую. Летом спать ложатся на траву, на детскую площадку. Закройте в домах алкомаркеты! - поддержала Елена Л.

Местные власти бессильны

- На повсеместное распространение алкомаркетов оказывают влияние различные маркетинговые стратегии торговых сетей, преследующих главную бизнес-цель - увеличение дохода и максимальное извлечение прибыли за счет расширения сети реализации, - поясняет Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры». - Безусловно, правило о том, что спрос рождает предложение, также имеет большое значение. В современных условиях не исключено наличие специальных технологий вышеупомянутого маркетинга, направленных на стимулирование спроса.

Производство и продажа алкоголя – бизнес с огромными оборотами, с которых исчисляются и уплачиваются в бюджеты разных уровней крупные суммы налогов.

- Акциз относится к федеральным налогам, однако в зависимости от вида напитка и его крепости, полученные средства распределяются между федеральным и региональным бюджетами и формируют существенную доходную часть, - говорит Гебель. - Местные бюджеты от акциза на алкоголь ничего не получают, поэтому нет оснований полагать, что муниципальным властям выгодно активное открытие алкомаркетов.

Версию эксперта подтверждает тот факт, что мэр Набережных Челнов неоднократно резко высказывался против «наливаек» в жилых домах. И даже грозился убрать их все в течение суток, если бы ему дали такие полномочия.

- Почему такой важный вопрос, как торговля алкоголем на первых этажах жилых домов, должен проходить без участия горожан. Мы должны учитывать мнения жителей, - недоумевал Магдеев на одном из совещаний в мэрии города. – Может, мы не правы, может мэр не прав?! Может, все так и должно оставаться? Тогда мы признаем, что не тем делом заняты! Но на мой взгляд, этот вопрос злободневный. Торговля алкоголем на первых этажах домов - это безобразие. Сейчас в шаговой доступности много магазинов, где можно приобрести алкоголь. Пиво, водка и вино - это не продукты первой необходимости, это же не хлеб и молоко.

Мэр Набережных Челнов направлял в адрес председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина письмо, в котором выступил за полный запрет на размещение в жилых домах торговых точек, продающих алкоголь. В таком виде парламентарии инициативу отклонили, но приняли законопроект, согласно которому алкомаркеты в автограде должны быть площадью не менее 100 кв.м., все что меньше – закрыть. В остальных городах республики норматив составил 50 кв.м. Правда, на ситуацию это, по мнению жителей, серьезно не повлияло.

- Хочу акцентировать внимание, что закон был подготовлен, опираясь на многочисленные жалобы граждан, обеспокоенных нарушениями общественного порядка, негативное отношение жителей к расположенным у них в домах барам и кафе, торгующих алкоголем, - прокомментировала ситуацию для «КП-Казань» депутат Госдумы Альфия Когогина. - Но главное, что закон также наделил регионы правом ужесточения этих ограничений, например, регионы могут увеличивать минимальный размер площади таких заведений, вплоть до полного запрета. Мы резонно исходили из того, что на местах виднее, какие торговые точки и где должны быть.

Психолог: «В России наметился тренд к алкоголизации»

- Последние несколько лет Россия продолжает падать в рейтингах самых счастливых стран мира. Из 146 стран рейтинга наша страна на 80-м месте по уровню счастья - ближе к самым несчастным. Соответственно, и настроения у населения соответствующие - тревоги, депрессии, панические атаки, фобии. За 2022 год спрос на услуги психологов вырос в несколько раз, - поясняет психолог Анастасия Швыркова. - Самый простой способ расслабиться - выпить алкоголь. На время он создает иллюзию того, что все хорошо. Многие впоследствии не могут вообще выйти из этой иллюзии, постоянно живя на «допинге». Так формируется зависимость. Мозгу приятнее находиться в состоянии забытия и не возвращаться в трагический реальный мир, полный негатива. Срабатывает психологическая защита - выбор наименее сложного пути спасения.

Психолог считает, что, обладая таким количеством алкомаркетов в спальных районах, жители рискуют заходить за выпивкой чаще.

- Под вечер, когда рабочий день закончен, настроение у многих плохое. Нервы на пределе. Дома может ждать недовольные супруг или супруга. Соблазн зайти по пути за бутылкой возрастает в разы. А если в разгаре праздничное мероприятие, то за добавкой и бежать далеко не надо! – рассуждает Анастасия Швыркова.

Эксперт напомнила, что проектируют расположение магазинов маркетологи. Они точно рассчитывают возможности той или иной локации, потенциальную посещаемость.

- Согласно предновогодним опросам товаров, от которых россияне не готовы отказаться, несмотря на возросшие цены, был, увы, алкоголь. Даже с учетом повышения цен, ухода некоторых марок с рынка в связи с санкциями, жители готовы выделять деньги на этот вид товара, - дополняет Швыркова.

По мнению психолога, в России наметился тренд к алкоголизации общества. Темпы продажи спиртного растут, развивается производство домашнего самодела.

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