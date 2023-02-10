Мечта жить у теплого моря есть у большинства россиян и это фиксируется как социологическими опросами, так и статистикой рынка недвижимости. Фото: Роман ЕФРЕМОВ

В прошлом году спрос на зарубежную недвижимость среди россиян резко вырос. Почему это произошло и куда уезжают соотечественники, разбиралась «КП-Казань» вместе с экспертами рынка. Также мы нашли ответ на вопрос, что можно купить за рубежом, продав квартиру в столице Татарстана. Скажем сразу, выводы нас удивили.

За прошлый год количество запросов на приобретение жилья за границей взлетело в 2,3 раза. Восемь из десяти запросов конвертируются в реальные сделки. Такую информацию нашему изданию предоставил руководитель отдела по работе с клиентами инвестиционной компании Fontvielle Сергей Соловых.

- Предпосылками к росту спроса на зарубежную недвижимость стало усложнение политической ситуации в мире. По данным Prian, три четверти россиян, покупающих дома и квартиры в других странах, готовятся к переезду. В 2021 году гораздо больше россиян – 45%, покупали недвижимость с инвестиционными целями или для того, чтобы жить там в течение отпусков. Сейчас ради сохранения капитала недвижимость на территории иностранных государств покупают, как правило, те наши соотечественники, которые и так уже имеют там жилье, - пояснил Соловых.

Прошлый год отмечен и смещением стран, в которых россияне чаще всего приобретали недвижимость. Если ранее популярностью пользовалась Европа, то сейчас наши сограждане обращаются к азиатским направлениям.

- Там меньше проблем с переводами со счетов отечественных банков, российские паспорта не воспринимаются «токсичными», нет ограничений авиасообщения с РФ, - пояснил эксперт.

Так, чаще всего в 2022 году россияне выбирали жилье в Турции, ОАЭ, Таиланде, Португалии и на Кипре. По подсчетам Russia Sotheby’s International Realty, на Турцию и ОАЭ пришлась половина сделок с недвижимостью за рубежом.

Тенденцию покупки зарубежной недвижимости для постоянного проживания отметил и профессор Финансового университета при Правительстве РФ, заведующий кафедрой «Ипотечное жилищное кредитование и страхование», доктор экономических наук Александр Цыганов.

- Мечта жить у теплого моря есть у большинства россиян и это фиксируется как социологическими опросами, так и статистикой рынка недвижимости. И это не всегда Сочи и Краснодарский край, в последнее время чаще Турция, Таиланд, Египет, то есть страны, где действует облегченный визовый режим для россиян и относительно реально получить вид на жительство. А до пандемии более популярны были европейские курорты. Но в любом случае россиян чаще интересовала курортная недвижимость для сезонного проживания, сдачи в аренду или для размеренной пенсии. В последнее время недвижимость стали рассматривать для постоянного проживания и интерес расширился вдаль от прибрежной полосы, - пояснил Цыганов. - Раньше покупали чаще всего люди среднего возраста и достатка, а сейчас это могут быть и молодые люди, хотя они чаще все-таки снимают, а не покупают заграничное жилье.

В ГРУЗИИ ЖИЛЬЕ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В КАЗАНИ

С января по октябрь прошлого года, в Грузию переехали 112 тысяч россиян. Такую статистику приводит МВД этой страны. Таким образом, Грузия стала одной из самых популярных стран для переезда среди жителей России.

- Спрос со стороны россиян к курортной недвижимости Грузии остается стабильно высоким. По данным публичного реестра, в 2022 году количество сделок с квартирами в Батуми выросло на 37%, в том числе и за счет граждан РФ, в основном тех, кто переехал сюда и решил остаться, - сообщила «КП-Казань» руководитель местного агентства недвижимости IBERIA Кристина Яворская. - Именно покупкой недвижимости интересуются люди старше 30 лет, те, у кого есть уже семья. Это касается и сделок с целью инвестиций (под сдачу в аренду), и покупки жилья для себя. Ребята помоложе предпочитают снимать апартаменты, либо арендуют частные дома на компанию из нескольких человек.

По данным Яворской, средневзвешенная цена недвижимости в Батуми в 2022 году составила 797$ за квадратный метр в новостройках (в черновой отделке) и 666$ за квадратный метр на вторичном рынке.

- В Казани средние цены на недвижимость сейчас выше, поэтому татарстанцы могут приобрести в Батуми квартиру примерно аналогичную своей, - сделала вывод эксперт.

К слову, в Грузии один из самых лояльных режимов пребывания для иностранцев. В частности, россияне могут находиться в стране без визы целый год. После чего достаточно будет на сутки выехать за пределы Грузии, а потом вернуться, и безвизовый год снова станет доступен.

НА ЭМИРАТЫ ДЕНЕГ С ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ НЕ ХВАТИТ…

Тренд 2022 года на покупку недвижимости россиянами за рубежом продолжается и сегодня. К примеру, в ОАЭ наши соотечественники по-прежнему остаются наиболее многочисленной категорией покупателей, сообщила брокер по недвижимости в Эмиратах Марина Ганова.

- Начиная с марта прошлого года произошел всплеск интереса к недвижимости со стороны россиян: только в Дубае было заключено 97 252 сделок купли-продажи. Основной поток покупателей – люди в возрасте 40-60 лет. В основном они прибывают из Москвы и Санкт-Петербурга, но и жители Татарстана также встречаются среди них, - уточнила брокер. – Казанцам, конечно, сложнее приобрести жилье в Эмиратах, продав квартиру в столице Татарстана. Если трехкомнатная квартира в Казани может быть продана по цене от 6 до 14 млн рублей, то для покупки квартиры в Эмиратах в среднем потребуется 28 млн, не считая сопутствующих расходов. Минимальная стоимость квартиры, которую я фиксировала в 2022 году – 22,4 млн рублей за студию площадью 48 квадратных метров с мебелью и бытовой техникой, если переводить стоимость в дирхамах на отечественные деньги.

Правда, выход для тех, кто хочет жить в Эмиратах, а необходимой суммы не имеет, все-таки есть.

- Вариант для желающих стать резидентами Эмиратов – покупка квартиры в рассрочку. Благо, условия здесь этому способствуют: рассрочка беспроцентная и никак не влияет на стоимость, прописанную в договоре. Так, например, здесь вносят первоначальный взнос в размере 30% от стоимости жилья, а через полгода - год еще 10% и так далее. Но в этом случае татарстанцам потребуется кроме продажи российской недвижимости, иметь, по крайней мере, стабильный прибыльный бизнес, который бы обеспечил такие платежи по графику, - подчеркнула Ганова.

…А ВОТ НА ТУРЦИЮ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО

По итогам 2022 года самой востребованной у россиян зарубежной страной для покупки недвижимости и переезда стала Турция. Каждый третий запрос из России пришелся на эту страну. Ее доля в общей структуре спроса на зарубежную недвижимость составила 32,78%. Вторым по популярности у российских инвесторов заграничным направлением с января по декабрь 2022 года стали Объединенные Арабские Эмираты с долей спроса в 22,43%. Еще 13,41% россиян при выборе страны для покупки недвижимости и переезда выбирали Кипр. Статистику для «КП-Казань» привел совладелец международной компании-брокера по недвижимости Propriete Generale Group Иван Яринковский.

Тенденция вполне объяснимая: Турция находится недалеко от России, цены на недвижимость там приемлемые. К примеру, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Казани составляет примерно 100 тысяч евро (7,8 млн рублей). В Турции на эту сумму можно было приобрести «однушку» или «двушку» в строящихся комплексах практически в любой локации, за исключением центральных и дорогих районов Стамбула, где стоимость таких квартир начинается от 120 тысяч евро.

- Наиболее перспективные объекты находятся в Анталье, Алании, Измире, Мерсине. Они обладают хорошей инвестиционной привлекательностью и к моменту завершения строительства прибавляют в цене от 10 до 20% в зависимости от города и района, - уточнил Яринковский. - На вторичном рынке Турции с бюджетом двухкомнатной квартиры в Казани можно приобрести даже трехкомнатные квартиры в Стамбуле, Алании, Анталье, Измире, Мерсине, Бурсе. Итоговые цены и типы объектов зависят от многих факторов, включая престижность района, его внутреннюю инфраструктуру, качество и срок постройки, площадь апартаментов. Самое престижное жилье в центральных районах заметно дороже – от 450 тысяч евро.

Итоговые цены зависят от многих факторов, включая престижность района. Фото: Роман ЕФРЕМОВ

Правда, вполне вероятно, что после недавнего разрушительного землетрясения спрос на недвижимость в Турции на некоторое время все же упадет.

СТАЛО БОЛЬШЕ СРОЧНЫХ ПРОДАЖ

Изучив объявления о продаже зарубежной недвижимости в Сети, «КП-Казань» подтверждает выводы экспертов о том, что выбор для обладателей 7-8 миллионов рублей весьма велик. Порой можно уложиться даже в половину этой суммы. К примеру, двухкомнатную квартиру в Анталье на первой береговой линии можно купить за 4,2-4,5 миллиона рублей. Площадь жилья составит 75-80 квадратных метров. В Стамбуле трехкомнатную квартиру (126 квадратных метров) продают за 4,5 миллиона рублей. В Аланье предлагают «двушку» (80 квадратных метров) за 4,3 миллиона рублей. В обоих случаях квартиры находятся в новых жилых комплексах

Правда, стоит уточнить, что все указанные объявления имели статус срочной продажи и были опубликованы в течение последних суток российскими продавцами. Скорее всего, это связано все с тем же землетрясением. Возможно, для кого-то актуальной стала обратная ситуация - продать недвижимость в Турции и побыстрее вернуться в Россию.

Напомним ранее «КП-Казань» рассказала, как сдавать квартиру в Казани, чтобы жить и не работать.

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