Василий Чапаев всего за полгода дослужился до фельдфебеля.

9 февраля исполнилось 136 лет со дня рождения Василия Чапаева, участника Первой мировой и Гражданской войн. Имя начальника дивизии Красной армии известно многим, особенно он запомнился по фильмам, книгам и бесчисленным анекдотам. В этот день «КП» расскажет о интересных фактах из жизни Василия Чапаева, которые вы не знали.

Уроженец Чувашии

Василий Иванович Чапаев родился в 1887 году в деревне Будайка Чебоксарского уезда (ныне в черте Чебоксар) в крестьянской семье. Чапаевы были многодетными: у них родилось девять детей, четверо из которых умерли, будучи младенцами. Василий же станет третьим ребенком в семье. Поговаривали, что он родился раньше срока и мог умереть, но мать все-таки сумела его выходить.

Не Чапаев, а Гаврилов

Любопытно, что изначально их родовая фамилия была не «Чапаевы», а «Гавриловы». Все поменялось благодаря уличному прозвищу. Прадед Василия трудился на разгрузке сплавляемого по реке леса, и во время работ очень часто говорил слово «чепай», что означало «цепляй». Оно быстро стало уличным прозвищем прадеда и его детей, а вскоре и вовсе переросло в основную фамилию семейства. Первым настоящим Чапаевым стал старший брат Андрей, запись об этом сохранилась в метрике 1884 года. Три года спустя такую же фамилию получил и Василий.

Окончил два класса и бежал из карцера

Чапаев окончил всего два класса церковно-приходской школы, где с трудом научился сносно писать и читать по слогам. Ему пророчили карьеру церковного певчего, однако бунтарский характер Василия не позволил этого сделать. Однажды из-за провинности его посадили в карцер. Недовольный наказанием он выломал окно и спрыгнул вниз на сугроб. После этого родители забрали его из школы. В дальнейшем Чапаев так и не получит никакого образования.

За полгода дослужился до фельдфебеля

В 21 год Василий Чапаев проходит срочную службу в армии, после чего его призывают в ряды русского императорского войска для участия в Первой мировой войне. На фронте парня ждал небывалый карьерный рост. Всего за полгода он дослужился до фельдфебеля и был награжден Георгиевской медалью, тремя Георгиевскими крестами и орденом Красного знамени. Чапаев прослыл смелым человеком, имеющим авторитет у солдат.

Василий Чапаев (в центре) вместе с командирами Красной гвардии.

Обеих жен звали Пелагеями

Чапаев был женат дважды, причем обеих его жен звали Пелагеями. В первом браке у Василия родилось трое детей: двое сыновей и дочь. Находясь в лазарете после легкого ранения, Чапаев узнает отца, что Пелагея ему изменяет. Приехав домой, он забрал всех детей у неверной жены и перевез к родителям. Этот случай сильно задел Василия. Он сутки лежал, как каменный, повернутый к стене.

Через день тяжело ранят друга Василия, Петра Камешкерцева. Умирая, он попросил друга не оставлять его жену с двумя маленькими девочками. Чапаев исполнил последнюю волю друга. Так, у него появилась вторая гражданская жена и вместе с ней - еще две дочки.

Любимый фильм Владимира Путина

Во время «Прямой линии» в апреле 2014 года президент России Владимир Путин заявил, что «Чапаев» — его самый любимый фильм.

Смерть Чапаева

Василий Чапаев погиб, когда ему было всего 32 года. По поводу обстоятельств его гибели существует множество противоречивых версий. За мертвого Чапаева местным казакам обещали награду. Целый взвод пытался захватить его, однако Василий сумел вырваться из окружения и сумел организовать оборону, во время которой и погиб. Как именно, историки спорят до сих пор: кто-то считает, что комдива смертельно ранили и отправили через Урал на плоту, кто-то согласен с версией об утонувшем Чапаеве, а кто-то и вовсе не исключает, что он все-таки попал в плен и был расстрелян в Лбищенске.

Папаха и усы – вот его документы!

Чапаев носил папаху из черной овчины высотой около 18 сантиметров. Они были введены еще в царской армии в конце XIX века. Революционным знаком отличия была красная звезда с плугом и молотом, которую в те времена было модно носить лучом вниз. Кроме того, Василия Чапаева также легко узнать по лихо закрученным усам.

Чапаев был левшой

Некоторые историки считают, что Василий Чапаев был левшой. Косвенным свидетельством этому служат фотокарточки начальника дивизии, на которых видно, что кобуру от пистолета и шашку он носил на левой стороне.

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