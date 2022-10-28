В пожарной части Саранска на «службу» заступила целая кошачья семья

Маленькие храбрецы не пропускают ни одного вызова на пожар Фото: скриншот

На протяжении многих лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей. Однако сколько раз коты будили своих хозяев при возникновении пламени. Также и не раз сами люди вытаскивали хвостатых из пожара, из-под завалов и других опасных мест. Так, в пожарной части Саранска - ПСЧ-3, «несет службу» целая кошачья семья.

Начинается их день, как у настоящих пожарных - с утреннего построения. После проходят тренировки. Котята поднимаются и спускаются по пожарной лестнице, бегают и кувыркаются. Но и самым ответственным моментом для них является проверка оборудования. Они изучают и рассматривают каски, пожарные крючки, различные карабины, переговорные устройства. После такого труда, пушистый «караул» отправляется на законный отдых вместе с сотрудниками пожарной части.

По словам самих спасателей, маленькие храбрецы не пропускают ни одного развода и вызова на пожар. Они находятся всегда рядом и готовы в любой момент отправиться спасать жизни людей.

Отметим, главу пушистого караула приютили полгода назад. Ее принес начальник ПСЧ-3 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Мордовии Александр Наумов. Его целью стало создание уюта и теплой домашней атмосферы на рабочем месте. Однако спустя четыре месяца единственная любимица в пожарной части окотилась, тем самым увеличила штат усатых. Благодаря этому теперь у спасателей появились три пушистых стажера.

Семейство большую часть времени проводит в комнате отдыха. Они лежат на диванах или на руках пожарных. От их мурлыканья и просто присутствия спасатели испытывают умиротворение.

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