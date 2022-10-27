В Чувашии врач по телефону помогла женщине, родившей дома, правильно перерезать пуповину

Благодаря Надежде Артемьевой, пациентка все сделала правильно. Фото: Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

Вечером в «скорую» поступил звонок от 29-летней жительницы Шемуршинского района Чувашии. Она рассказала, что полчаса назад родила ребенка, но только сейчас смогла дотянуться до телефона и позвонить медикам. Когда начались роды, женщина была дома одна. Малыш появился на свет так быстро, что она не успела вызвать специалистов.

Пока фельдшеры ехали к пациентке, оператор и старший врач Надежда Артемьева объяснила женщине, как правильно перерезать пуповину самостоятельно. Ведь времени ждать для этого специалистов не было.

- Я подсказывала девушке по телефону, как правильно обвязать толстую нитку вокруг пуповины и перерезать ее. После она обработала пуповину спиртовой салфеткой, завязала пуповину и наложила повязку, - приводит слова Артемьевой Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Мать все сделала правильно, после чего укутала малыша и дождалась медиков. «Скорая» госпитализировала женщину с ребенком в Президентский перинатальный центр.

Несмотря на то, что ребенок родился на 6-7 недель раньше срока, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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