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Происшествия26 октября 2022 8:01

Пришел с ножом и хотел зарезать из-за ревности: татарстанца признали виновным в нападении на продавца в «Пятерочке»

Татарстанца признали виновным в покушении на убийство продавца в «Пятерочке»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мужчина приговорен к девяти годам колонии строгого режима.

Мужчина приговорен к девяти годам колонии строгого режима.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Лаишевского района признан виновным в покушении на убийство своей сожительницы. Установлено, что 21 июня он пришел в один из магазинов «Пятерочка», где женщина работала продавцом. Там злоумышленник множество раз ударил жертву ножом, после чего скрылся. На преступление мужчина пошел из-за ревности.

Свою вину мужчина признал, но заявил, что не хотел убивать потерпевшую. Несмотря на это, его приговорили к девяти годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Татарстана.

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