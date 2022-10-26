В индустриальных парках Чебоксар до 2025 года будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест

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На еженедельной планерке, которую в понедельник, 24 октября, провел глава администрации города Денис Спирин, обсудили перспективы развития индустриальных парков в столице Чувашии.

Индустриальные парки - зоны промышленных производств, обеспеченных энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями и управляемых специализированной компанией.

Чебоксарские индустриальные парки привлекательны для бизнеса благодаря сниженной арендной плате - приобрести землю можно за 15% от кадастровой стоимости.

По информации начальника отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей Сергея Петрова, в Чебоксарах функционируют два индустриальных парка по пр. Тракторостроителей, где подготовлено 26 земельных участков для размещения производств.

Первый парк появился в 2016 году и занимает 23 га. Сегодня из десяти участков парка первой очереди занято девять. Объем инвестиций составил более 800 млн рублей. По результатам исполнения проектов инвестиции превысят 2,4 млрд рублей. При этом появится возможность сформировать 600 новых рабочих мест.

В настоящее время на свободный участок претендует НПП «Гросс», специализацией которого является производство машин. Продукты НПП «Гросс» помогут обеспечить импортозамещение в условиях санкций, отметил докладчик.

В индустриальном парке второй очереди определены арендаторы по всем 16 участкам. Их специализация - электротехническое производство, машиностроение, металлообработка, производство строительных материалов. Здесь будет создано более 550 рабочих мест, ожидаемый объем инвестиций превысит 600 млн рублей.

Также благодаря госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика» в столице Чувашской Республики создаются частные технопарки «Абат» и «Машзавод».

Проекты позволят создать 640 рабочих мест, ожидаемый объем выручки производств к 2032 году составит более 20 млрд рублей. Запуск частных технопарков запланирован на 2024 год.

- Строительство индустриальных парков в Чебоксарах - удачная практика, которую мы будем развивать, - завершил обсуждение вопроса глава администрации Денис Спирин. - Это дополнительные финансовые ресурсы, повышение привлекательности территории как рынка сбыта товаров и услуг, развитие рынка труда и внутренней кооперации. И, что важно, это позволит нам привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить бесперебойную работу резидентов.