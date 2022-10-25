Житель Марий Эл едва не замерз насмерть в ледяной воде из-за пойманной рыбы

На помощь тонущему рыбаку пришел участковый Владимир Овсянников. Фото: МВД Марий Эл

Рано утром в октябре 60-летний житель Юринского района ушел рыбачить на местную реку. Подошел к делу серьезно и ответственно. Предупредил жену, взял лодку и спасательный жилет.

Мужчине улыбнулась удача: «Клюет!». Леска на удочке натянулась как струна. Рыбак не без усилий начал подтаскивать свою добычу к поверхности воды. И когда он уже чувствовал себя победителем в этой схватке с речным обитателем, рыба сорвалась с тройного крючка на блесне. Она вылетела из воды как пробка и попала в борт надувной лодки. Судно не просто начало сдуваться, разом лопнуло. Мужчина оказался в ледяной воде. К счастью, он предусмотрительно надел спасательный жилет, который прихватил из дома.

Пока он удерживал рыбака на воде, тот не стал терять времени и позвонил с мобильного телефона самому надежному человеку – супруге. Он сообщил, что тонет. Обеспокоенная женщина быстро сообразила, что рядом с местом рыбалки мужа должен находится его приятель. Он тут же позвонила ему.

Свидетелем этого разговора стал участковый ОП №6 МО МВД России «Козьмодемьянский» Владимир Овсянников. Он находился в отпуске. Тем не менее решил принять участие в спасении рыбака. Он сообщил своему начальству о произошедшем и попросил воспользоваться служебным катером, который за ним закреплен.

Рыба сорвалась и вылетевшая из воды от усилия блесна с крючками заставила лодку лопнуть. Фото: МВД Марий Эл

Получил разрешение, прихватил с собой на борт двух спасателей и отправился на помощь. Полицейский быстро оказался на месте крушения надувной лодки. Над поверхностью находилась только голова тонущего рыбака. Намокшая одежда и обувь тянули его на дно, но спасательный жилет удерживал мужчину. Но это было полбеды. Мужчина не утонул, но у него должен был уже вот-вот наступить холодовой шок. От него и верной смерти рыбака спас вовремя подоспевший участковый. Владимир Овсянников затащил на катер замерзающего насмерть мужчину и доставил его на берег, где ему до приезда «скорой» оказали первую медицинскую помощь. Сейчас жизни спасенному рыбаку ничего не угрожает.

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