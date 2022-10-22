Казанский ТЮЗ представил документальную сказку о грустной жизни волшебника - «Шварц, человек, тень»

Премьера постановки состоялась 20 октября. Фото: Ирина Ерохина

Казанский ТЮЗ продолжает удивлять своих зрителей и предлагать им все новые и новые локации для просмотра своих работ. После трамвая, репетиционного зала, бара и улицы театр приглашает на спектакль прямо в холле! Речь идет о постановке «Шварц, человек, тень» по мотивам дневников и произведений одного из самых известных сказочников ХХ века. Ее премьера состоялась 20 октября.

Фото: Ирина Ерохина

Фото: Ирина Ерохина

«Шварц, человек, тень» - документальная сказка. Звучит уже интересно, не правда ли? Этот спектакль рассказывает о сложной жизни писателя и драматурга Евгения Шварца, который пережил революцию, репрессии, войны и личные неурядицы, но каждый раз находил в себе силы создавать волшебство в виде сказок. По ходу постановки реальные исторические личности неожиданно начинают говорить фразами героев произведений Шварца, а то и вовсе превращаются в них.

Вот, например, писатель Николай Олейников говорит словами принцессы из «Обыкновенного чуда», а вот он же становится Санчо Панса. Вот конфликт между писателями и чиновниками превращается в сцену из «Красной Шапочки». А уж кого можно угадать в Иосифе Сталине…

Именно поэтому – потому что очень уж любопытно угадывать в словах героев отсылки к произведениям Шварца – перед походом на спектакль нужно изучить или вспомнить основные его работы: «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Красная Шапочка». Это займет не так много времени, но удовольствия от просмотра постановки прибавит в разы.

Фото: Ирина Ерохина

Предупредим заранее – сидеть зрителям в холле придется не на привычных удобных креслах. Но и сама постановка не то, чтобы даст вам расслабиться. Несмотря на забавные аллюзии, это все-таки грустное путешествие по жизни человека, который только и хотел, что писать сказки, а был вынужден переживать страшное время, терять друзей и постоянно бояться за будущее.

«Шварц, человек, тень» достоин просмотра, потому что пытается раскрыть неоднозначного литератора, о котором мы, к своему стыду, знаем не так уж и много. Потому что выходит за рамки классического спектакля. Потому что максимально честно говорит со зрителями о том, как сложно, но реально жить в «историческое время».

Фото: Ирина Ерохина

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