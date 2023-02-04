«Кто вернет мне мое лицо?»: Жительница Казани стала жертвой неудачной косметологической операции

Слева лицо до процедуры, справа - после. Фото: Фонд «Черный шприц»

Бьюти-сфера одна из востребованных на рынке. Все девушки стремятся быть идеальными, поэтому стараются всеми правдами и неправдами скрыть свои изъяны. Ради этого они готовы пройти через любые процедуры. На такой шаг решилась и Елена из Казани.

Она, как и большинство девушек, задумалась об изменениях во внешности. Несмотря на хорошее состояние кожи лица, Елена решила, что ей необходима процедура нитевой подтяжки лица. По этому вопросу она обратилась к знакомому пластическому хирургу. Ранее он провел успешную операцию, результат которой тогда очень обрадовал девушку. Она узнала, что мужчина занимается данной процедурой, хотя в списке услуг клиники, где он работает, ее нет. Девушка и хирург договорили провести операцию 22 декабря.

- За день до процедуры, я переписывалась с ним и показала фотографии других работ. Сказала ему, что мне нужно, чтобы все это было незаметно. Эти нити мне были необходимы ради профилактики, чтобы потом ничего не обвисло. Я хотела легкой и деликатной коррекции, - рассказал «КП-Казань» Елена.

Также девушка заранее перевела на банковскую карту пластическому хирургу деньги за нити - около 14 тысяч рублей , еще 5 тысяч рублей отдала наличными уже непосредственно в день процедуры. По словам Елена, она еще раз объяснила какой тип коррекции ей необходим.

- Все понял, результат будет превосходным, - заверил хирург Елену.

Как утверждает наша собеседница, ей также пообещали, что синяки и отеки после процедуры спадут в кратчайшие сроки.

«ЧТО ЭТО ТАКОЕ?»

- Во время операции я находилась в полулежачем состоянии. В какой-то момент я начала видеть свою щеку. Я у него спросила: «Что это такое?». Хирург ответил, что все в порядке, это действие препарата. Закончив работу на обеих сторонах лица, он дал мне зеркало. То, что я увидела, это до сих пор со мной, - с трудом говорит Елена.

Как оказалось, специалист провел ей гиперкоррекцию, а не то, что ему заказывали. То есть, сам решил проявить такую инициативу.

- Он сообщил, что на реабилитацию уйдет восемь дней. Однако этого не произошло, - рассказывает Елена.

Тогда она написала пластическому хирургу, что отеки не уходят и нужно убрать нити. Однако, по словам Елены, он под разными предлогами делал ей то укол от отека, то пытался их сепарировать, но все было безрезультатно. С огромными черными синяками на лице она проходила почти месяц.

- Я обращалась в несколько клиник Казани с вопросом, как исправить ошибку хирурга, ответ был только один - только извлечение и посоветовали обратиться обратно к нему, так как он их устанавливал, а если он не умеет, то обязан за свой счет найти специалиста, который займется решением этой проблемы. Так же везде где я была, сказали, что впервые видят такую установку нитей, где точка входа не около скулы, а на середине щеки, - поделилась жертва неудачной процедуры.

В итоге данный пластический хирург вернул Елене деньги за эти нити (19 тысяч рублей) и предпочел снять с себя всю ответственность. На связь с клиенткой, теперь уже, видимо, совсем бывшей, он не выходил, хотя она отправила ему видео с изуродованным им лицом.

- Вот так он относится к своим пациентам, просто бросает их один на один с им же созданной проблемой. Это разве врач? Врачи именно так должны поступать? Кто вернет мне мое лицо? – сокрушается Елена.

В итоге договор на оказание данной услуги с ней никто не заключал, оплачивала она переводом и наличными, то есть не через клинику, в которой работает пластический хирург. В связи с этим Елена не стала писать жалобу на медицинское учреждение. Вместо этого она обратилась в фонд помощи жертвам эстетической медицины «Черный шприц». Там ей посоветловали обратиться в следственный комитет и оставить заявление в Росздравнадзоре.

- Моя история оказалась во внимании специалистов данного фонда. Мне стало легче, что им небезразлична моя ситуация. Также они поддержали меня и посоветовали хорошего косметолога, - отметила Елена.

НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ БЫВАЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНО

Кстати, это не единственный случай с так называемыми «черными косметологами» в Казани. «КП-Казань» и фонд «Черный шприц» вместе расследовали ситуацию, которая произошла с Лианой (имя изменено – Ред.), которая обратилась в салон красоты на процедуру липоредукции.

- Была в салоне красоты на лепоредукции. После процедуры были боли, отеки и чернота по всему лицу. Я не могла жить без антивоспалительного средства. В данное время у меня остались шишки в подбородке и вмятины в щеках. Мне страшно обращаться куда-то. Помогите мне, пожалуйста, - написала девушка в фонд «Черный шприц».

Специалисты «Черного шприца» Тамара Кормишина и Татьяна Гольдман сразу же приступили к проверке данных. Узнали, что в том салоне и в правду оказывают данную услугу. Но, как оказалось, это была подпольная косметология, то есть незаконная. Вместе с корреспондентом «КП-Казань» они отправились на проверку, что посмотреть в каких условиях этот косметолог принимает клиентов.

При личной встрече мы выяснили, что данный «специалист» имеет лишь фельдшерское образование, а специальности «Косметолог» обучилась 2,5 года назад. Кабинет в этом салоне она снимает в аренду, да и оборудование в нем тоже не является ее собственностью. Кроме того, рабочее место этого косметолога находилось в полном бардаке, там, в том числе, лежало и множество ее личных и ненужных для работы вещей. Зато у нее для клиентов, как и полагается, имеется аптечка первой помощи. Вот только нужных препаратов там не оказалось, а те что были некачественные и дешевые. По правилам, у косметолога всегда должны быть под рукой такие лекарства, как адреналин, дексаметазон и супрастин.

Работа косметолога в антисанитарных условиях может привести к осложнениям. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

- Часто подобные косметологи арендуют кабинеты в салонах красоты и при этом работают не одни, а сменяют друг друга. То есть, они могут сегодня работать по данному адресу, а завтра уже по-другому. Так, в 90% случаях клиенты не запоминают имена своих косметологов. Оплата, как правило, проходит наличными или на левую банковскую карту. Если что пойдет не так, то найти и наказать виновных в таких случаях бывает очень сложно, - объяснила Тамара Кормишина.

Косметолог получила черную метку: «Черный шприц» не рекомендует. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В итоге данный кабинет получил от Фонда метку: «Черный шприц» не рекомендует». Тамара Кормишина и Татьяна Гольдман просят жителей Казани осознанно относиться к выбору косметолога. Не стоит искать выгодных предложений. Ведь сэкономив в одном, затраты на исправление ошибок окажутся намного дороже. Также нужно обратить внимание на наличие медицинского образования и документа на разрешение оказания тех или иных услуг. Исключением здесь не являются и косметологические клиники. Люди и с высшим медицинским образованием могут допустить ошибку. От этого, к сожалению, никто не застрахован.

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