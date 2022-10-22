«Ромео и Джульетту» не только на татарском языке, но и под рок представил ТЮЗ имени Кариева

Ближайший показ спектакля состоится 17 ноября. Фото: ТГТЮЗ имени Г.Кариева

В Казанском татарском театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева состоялась премьера постановки «Ромео и Джульетта». Знакомая всем история любви в ней все та же — двое молодых людей не могут быть вместе, так как их семьи враждуют между собой. Все это, как и завещал некогда Шекспир, заканчивается страшной трагедией. Сюжет не изменен, сохранены даже реплики (хотя они, разумеется, и переведены на татарский язык), но ТЮЗу все же удалось сделать спектакль особенным, не похожим на другие. Разберемся, как театру эту удалось, и чего не хватило зрителям.

«Ромео и Джульетта» — произведение, которое датируется 1594-1595 годами. Как только его с тех пор не интерпретировали. Но чтобы ставить трагедию под живой рок, это что-то новенькое. Треки на татарском языке прямо по ходу действия на сцене исполняет группа «GAUGA». Каким-то волшебным образом талантливые музыканты не остаются незамеченными, но в то же время не мешают просмотру спектакля. Настолько органично они вписывают в мрачный тон повествования.

Лица людей на заднем фоне, которые следят за происходящим на сцене, также отменно дополняют спектакль. С одной стороны, они словно олицетворяют толпу, которая видит, как маются и медленно погибают влюбленные Ромео и Джульетта, но ничего не делает. С другой стороны, они — невинные жертвы конфликта Капулетти и Монтекки. Отличная находка.

Невероятная пластика актеров завораживает, равно как и их игра. Ромео в исполнении Булата Гатауллина и Джульетта, которую на премьере сыграла Рузанна Хабибуллина (в списке актрис на этой роли также значится Алия Файзиева) безусловно талантливы. Они отлично отыгрывают подростков, которых не понимают родные, но в то же время оставляют силы и пространство для того, чтобы поднять и другие проблемы: кровной вражды, предательства, верности, нравственности, семьи.

- Кто что хочет увидеть, у кого какая «болевая точка» — на то и обращает внимание, - говорит режиссер спектакля Ильсур Казакбаев. - Хотя трагедия написана более 400 лет назад, затронутые в ней проблемы актуальны и по сей день. Шекспир и другие крупные писатели — истинные гении, поэтому при работе с их произведениями происходит процесс познания и переосмысления мира. Именно поэтому я считаю, что нужно работать с классикой — вечно живой и вечно обновляющейся.

Единственное, чего, кажется, не хватило зрителям — искры между актерами. Глядя на них, веришь, что каждый из них влюблен, но действительно ли друг в друга?

Билеты на премьеру были раскуплены за несколько дней. Ближайший показ «Ромео и Джульетты» в ТЮЗе имени Габдуллы Кариева состоится 17 ноября. Спектакль можно посмотреть по «Пушкинской карте».