«Только честный труд!»: Как Билялетдинов за месяц превратил «Ак Барс» в фаворита Кубка Гагарина

Его возвращение на данный пост напрашивалось еще летом 2022 года. Фото: ak-bars.ru

Команда Зинэтулы Билялетдинова выдала мощнейший спурт, одержав 12 побед в 15 последних матчах. «Комсомолка» попыталась разобраться в причинах впечатляющего прорыва «барсов».

Приход Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса» напрашивался еще летом 2022 года. Однако тогда генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин решил сделать ставку на Олега Знарка, попутно собрав под специалиста звездный состав. Команда и правда была что надо, но тренер со своими обязанностями явно не справлялся.

В ноябре спад «Ак Барса» достиг апогея - команда вылетела за пределы топ-8. Знарок был уволен, а Валиуллин в спешке начал искать новые варианты. Единственным вариантом на горизонте оказался Билялетдинов, который согласился помочь родной команде в трудную минуту. И именно с того момента началось восхождение «барсов» по турнирной таблице.

После прихода Зинэтулы Хайдяровича казанцы набрали 26 очков из 30 возможных в 15 матчах. За последний месяц «Ак Барс» является с отрывом лучшей командой в КХЛ, а накануне впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу Востока. Глядя на оставшийся календарь «барсов» в феврале, почти нет сомнений в том, что восхождение вверх продолжится.

Так в чем заключается рецепт Билялетдинова и каким образом ему в столь короткий срок удалось изменить команду до неузнаваемости?

АВТОРИТЕТ В РАЗДЕВАЛКЕ

Наверное, авторитетнее Зинэтулы Хайдяровича в КХЛ невозможно найти ни одного тренера. Особенно если речь идет об «Ак Барсе» и особенно со столь возрастным составом. Говоря о Знарке, он в первую очередь не мог управлять командой в раздевалке. После такого любые потуги команды на льду заведомо были обречены на провал.

Как сообщают «Комсомолке» собственные источники в клубе, лидеры «Ак Барса» практически не уважали главного тренера, а тот, в свою очередь, был с ними слишком мягок, позволяя игрокам выговаривать в свой адрес все что ни попадя. Такое, к примеру, невозможно представить в команде Билялетдинова, где молодые хоккеисты боятся даже смотреть в глаза именитому наставнику.

Еще одна причина провала Знарка - открытые конфликты. Несомненно, во взрослом мужском коллективе без выяснений отношений никуда. Не исключено, что они есть и в «Ак Барсе», и даже в данный момент. Но кто-то слышит сейчас о том, как Радулов и Шипачев в очередной раз подрались в раздевалке?

При Знарке любой конфликт просачивался в СМИ, его подхватывали журналисты, а дальше и болельщики. Теперь такого нет, а значит, и нет информационного шума, который лишь давит на хоккеистов. Сейчас вокруг команды царит «радость и веселье». Тем более что подкрепляется все это действительно положительными результатами команды.

КАПИТАН РАДУЛОВ

Быть капитаном такого клуба, как «Ак Барс», - тяжелая ноша. Долгое время на старте сезона нашивку на груди носил Илья Сафонов. Да, Илья в свои 21 уже является лидером команды, и в чем-то он даже это право заслужил. Но, объективно говоря, когда в твоей команде есть такой хоккеист, как Александр Радулов, вопросов по капитанству не может быть априори. И первое, что Билялетдинов сделал сразу после назначения, - назначил Радулова капитаном.

- На сегодняшний день Саша Радулов - капитан. Илюха Сафонов еще молодой человек, и ему такая нагрузка пока сложна. И я должен его поблагодарить за тот период, когда он был капитаном. Это была непростая ситуация, но он справился, - заявил по итогам своего первого матча на пресс-конференции Зинэтула Билялетдинов.

Как после этого у 36-летнего хоккеиста загорелись глаза и как он начал рвать и метать не только на площадке, но и на скамейке - уму непостижимо. Александр постоянно разговаривает с арбитрами, выговаривает своим партнерам и является связующим звеном между игроками и тренерским штабом. Вести себя таким образом на правах капитана можно без угрызения совести.

К тому же Радулов приправляет свою активную воспитательную работу образцово-показательной игрой на льду. Сейчас капитан является лучшим бомбардиром и снайпером «Ак Барса» в сезоне. На его счету 20 голов и 22 результативные передачи в 52 играх.

СИСТЕМА И СТРОГАЯ ОБОРОНА

Само собой, нельзя не отметить и тактику. «Ак Барс» перестал играть в бездумный «бей-беги»-хоккей и сейчас стабильно демонстрирует то, за счет чего команда в свое время выигрывала три Кубка Гагарина. В первую очередь это дисциплина и строгая игра в обороне. У «Ак Барса» пропали невынужденные удаления, заиграло большинство (уже третье по реализации в лиге), а команда пропускает в среднем лишь по 1 - 2 шайбы за встречу.

Кто-то скажет, что такой хоккей лишен зрелищности. Но это лишь до тех пор, пока ты смотришь на него через призму веселья и хорошего времяпрепровождения. Выиграть 5:0, а через два дня сгореть на 0:5 - забавно. Но такие коллективы добиваются лишь локальных успехов. А кубки выигрывают, прежде всего, тренерские команды.

Достаточно лишь взглянуть на трех последних обладателей Кубка Гагарина: ЦСКА, «Авангард», «Ак Барс». Никто из них не летел с шашками наголо. На ум сразу же приходит известное высказывание выдающегося тренера «Бэра» Брайанта: «Нападение выигрывает матчи, а защита - титулы».

Можно тут употребить и не менее легендарную фразу Билялетдинова «Только честный труд!», которую специалист высказал в раздевалке после победы в последнем Кубке Гагарина в 2018 году. Хотелось бы верить, что эту фразу мы услышим вновь. Желательно в апреле, желательно в финале.

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