Мечты сбываются: проекты, которые сделают казанцев знаменитыми

Жители столицы Татарстана могут показать свой талант, например, в новом шоу "Конфетка".

«Влюбись, если сможешь» (2022)

Проект про взаимоотношения и не только. Молодые девушки и парни прибыли в Кейптаун, чтобы найти своего идеального партнера. Но когда речь заходит о денежном призе в финале, слово «партнер» приобретает новый смысл - взаимовыгодное сотрудничество. В течение недели участники проходят разные испытания - победа в них увеличивает банк. В середине недели пары проходят детектор лжи, отвечая на провокационные вопросы о своих чувствах и взаимоотношениях с другими участниками. Ответ может как уменьшить призовой фонд, так и сохранить его, но разрушить отношения. Финал шоу расставит всё по своим местам. Приятным бонусом стало потрясающее ощущение отдыха, тепла, которое подарил африканский пейзаж, а также красавицы ведущие Анна Хилькевич и Марина Кравец. Их тандем без труда выведет всех на чистую воду и все тайное станет явным.

«Адский шеф» (2022)

Кулинарные шоу на российском телевидении — не новость. Ежегодно каналы предлагают зрителям десятки разных программ. Но именно это шоу дает возможность начинающим молодым поварам со всей страны заявить о себе и вписать свое имя в индустрию высокой кухни. Победа в шоу «Адский шеф» дает возможность не только прославиться на всю страну, но и получить место су-шефа или шефа в именитых ресторанах, а в будущем даже открыть свой собственный. Ярким примером успеха является Анатолий Деренчук по прозвищу «Рублевка». Анатолий вышел в финал и несмотря на то, что проиграл Александру Пушкову, зрители полюбили именно его. В данный момент Анатолий работает в качестве шефа в одном из московских ресторанов, специализируясь на морепродуктах. Ресторан уже получил «Серебряную пальмовую ветвь ресторанного бизнеса». Ждем новых талантливых участников проекта «Адский шеф», которые выведут высокую кухню на новый уровень!

«Новые танцы» (2022)

«Новые танцы» — это новый формат танцевального шоу на телеканале ТНТ, который радовал зрителей на протяжении семи сезонов. В отличие от оригинального проекта, концепция не предусматривает деления на команды и поиски наставников. Теперь каждый выпуск — это отдельный поединок. Все конкурсанты, претендующие на победу, разделены на четыре категории в зависимости от формата выступления: соло, дети, дуэты и команды. Шоу понравилось зрителю — здесь участники постоянно показывают что-то новое, прогрессируют из выпуска в выпуск. Так, ведущей бекстейджа проекта стала Ульяна Пылаева, яркая участница проекта «Танцы». В последнем сезоне «Новых танцев» зрителям особенно запомнился Дмитрий Ваганов – хореограф команды - победителя. Эксперты танцевальной индустрии сошлись во мнении, что Дмитрий – настоящий самородок, а его стиль нельзя отнести ни к одному из существующих направлений в танцах. Вместе со своей командой DS Crew он создал уникальный танцевальный почерк, который запомнился зрителям. Видеоролики с номером коллектива DS Crew набирают миллионы просмотров, а фанбаза пополняется с каждым днём. Шоу зажигает настоящих звезд, а значит, оно должно продолжаться! Кстати, в предыдущем сезоне шоу в финал прошла юная участница из Казани. Зрители полюбили Тамину за ее невероятную энергетику и зажигательные танцы. Уверены, у малышки большое будущее!

«Конфетка» (2023)

Как написать идеальный трек и раскрутить его до миллионов просмотров? Ответы на эти вопросы в новом музыкальном шоу «Конфетка» на ТНТ. Здесь знают как сделать то, что завтра будет слушать вся страна. Треки малоизвестных авторов украсят и исполнят в новом звучании звезды шоу-бизнеса, которых ты точно знаешь. Ведущими нового шоу станут несравненные Гарик Мартиросян и Марина Кравец. Участниками будут молодые талантливые авторы, известные в сети и приглашенные звезды. Но кто они? Кто сделает из их композиции «конфетку»?

Смотрите первый сезон шоу «Конфетка» с 28 января в 21.00 на телеканале ТНТ.

«Битва экстрасенсов» (2022)

Первый раз шоу появилось на экранах в далеком 2007 году. Оно не теряет своей актуальности и в 2022 году вышел уже двадцать третий сезон. В нем участникам пришлось столкнуться с тяжелыми и загадочными испытаниями. Традиционными заданиями для претендентов на участие в шоу стали: «Ширма», «Багажник». «Мистер Икс». Нужно определить, что скрывается за ширмой, найти человека в багажнике машины и рассказать всё о человеке, надев не пропускающие свет очки. С началом каждого сезона мы продолжаем гадать, кто же в этот раз станет победителем. Проект уже принес популярность медиуму из Самары Александру Шепсу. Яркий, необычный участник мгновенно выбился в фавориты, буквально читая людей насквозь. После победы в 14-м сезоне, экстрасенс обрел армию поклонников, которые следят за каждым его шагом. Кому еще принесут известность новые сезоны проекта? Узнаем, осталось лишь дождаться их выхода.