В Набережных Челнах пенсионер из ревности к жене похитил одноклассника, но тот оставил его не с рогами, а с носом

Пожилой мужчина на допросах так и не смог объяснить, что он намеревался сделать со своим одноклассником после похищения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В сентябре на базаре Набережных Челнов по улице Промышленная случайно встретились два пенсионера-одноклассника – 67-летний Марат и 68-летний Шамиль. Последний обрадовался такой удаче. Он хотел поделиться последними новостями со старинным приятелем.

Шамиль все говорил и говорил, а Марат все скрипел зубами и памятью. Он вспомнил, как они еще в школе соперничали, но до открытого конфликта дело не доходило. А потом выросли и остались приятелями. Нет, нет, да и встречались. Сначала так, а потом и семьями. Вот и пару лет назад была такая встреча. Да он же тогда заигрывал с моей женой! – вдруг щелкнуло в голове у Марата.

Нет, тогда дело до развода, конечно, не дошло, но осадочек остался о-го-го какой. От резко нахлынувшей обиды пенсионер вспыхнул изнутри словно спичка. Превратившись вдруг в лютого ревнивца, мужчина решил отомстить однокласснику. По версии следствия, на глазах у очевидцев он, угрожая зарезать Шамиля, связал ему руки, а после затолкал в его же автомобиль марки «Датсун», на пассажирское сиденье. Сам Марат сел за руль и вывез похищенного им одноклассника к пруду у поселка Новый.

Там он вышел на улицу, начал обходить машину, пробираясь к пассажирской двери. Не успел он ее открыть, как иномарка зарычала и умчалась прочь. Оказалось, что пенсионер-одноклассник смог воспользовалась заминкой после остановки. Быстро освободился от пут и пересел за руль, когда его похититель обходил автомобиль. Он умчал прочь от Марата, оставив его если не рогоносцем, то точно уж с носом. Пенсионер тут же заехал в полицию и написал заявление на старинного приятеля. Шутка ли, связал и похитил. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Как сообщил КП-Казань собственный источник в правоохранительных органах, у пенсионера-ревнивца к тому моменту уже была погашенная судимость, а раз не рецидив сажать в камеру на время следствия, которое, к слову, еще идет, его не стали. Оставили на свободе под подпиской о невыезде. Также Марат обязан являться на допросы, на которых, кстати, он так и не смог пояснить, как же именно он хотел отомстить своему 68-летнему однокласснику.

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