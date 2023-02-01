Раз в 50 тысяч лет: стало известно, где в Казани можно понаблюдать за редкой зеленой кометой

Для наблюдением этого небесного тела лучше всего использовать телескоп. Фото: Иван ВИСЛОВ

Прошла через созвездия Волопас, Дракон, Малая медведица и достигла Жирафа. Редкая хвостатая комета зеленого цвета С/2022 E3(ZTF) в ночь на 2 февраля окажется максимально близко к Земле – 42 миллиона километров. Такое происходит раз в 50 тысяч лет.

Жители Казани смогут увидеть ее в телескоп или даже в бинокль, но только вдали от городских огней. Смотреть комету надо около Полярной звезды, самой яркой в созвездии Малой медведицы, - в 10 градусах от нее.

Но самый лучший «обзор» все же будет из Астрономической обсерватории КФУ им. В.П. Энгельгардта, которая находится в поселке Октябрьский. Показ там организуют в 19.30, правда, для этого нужно предварительно записаться по телефонам: +7(986)907-56-27, +7(843)221-34-62.

По словам директора обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессора Института физики КФУ Юрия Нефедьева, комета С/2022 E3(ZTF) диаметром около одного километра была открыта только в марте 2022 года, когда пролетала около Юпитера. Правда, сначала ее приняли за астероид, которых довольно много между Марсом и Юпитером.

Когда же были сделаны расчеты траектории полета обнаруженного небесного тела, стало понятно, что это долгопериодическая комета. Она подлетает к Солнцу и близко к Земле один раз в 50 тысяч лет.

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