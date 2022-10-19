Женщина сейчас находится под стражей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В татарстанском Нижнекамске скандал. Из отделения одного из банков похитили более 35 миллионов рублей. Полиция тут же возбудила уголовное дело. Подозреваемого искать долго не пришлось. Все указывало на то, что к краже причастна кассир того самого банка.

- Женщина подозревается в краже денежных средств, совершенной в особо крупном размере, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили полицейские. Огромная сумма была похищена не за один раз. По версии следствия, женщина на протяжении последних пяти лет для себя любимой брала из кассы понемногу наличности. Как сообщил КП-Казань собственный источник в правоохранительных органах, кассир не рисковала и брала всего по 5 тысяч рублей, но зато каждый день.

Шел год за годом и тут приходит новость о том, что отделение банка в Нижнекамске закрывают. Что это значит? Правильно ревизию как наличности в хранилище, так и документов. Кассир запаниковала. Если с документами, как она думала, все в порядке – скрывая недостачу она вносила туда ложные данные, то вот с самими деньгами не так гладко.

Быстро поняв, что проверка укажет на нее, женщина пошла в ва-банк в прямом смысле этого слова. За раз взяла все деньги, что оставались в кассе и пропала. Как оказалось, кассир села в машину и отправилась в путешествие. Судя по выложенным женщиной фото на ее странице в соцсети, это дело она и правда любит. То вот она на лошади, то возле пальмы, то на фоне живописных гор.

Страница женщины в соцсети полна фотографий из путешествий. Фото: соцсети

Но в этот раз кассир решила далеко не уезжать. Видимо не хотела, чтобы ее объявляли в розыск. Женщина приехала в Казань и начала советоваться с адвокатами о том, как бы ей не отправиться в длительное путешествие в места не столь отдаленные, то есть в колонию. Те, выслушав женщину, разводили руками и говорили одно и то же: «Надо писать явку с повинной».

Ну что ж делать нечего, пора сдаваться в руки правосудия. Может при чистосердечном признании не отправят за решетку надолго. Женщина написала, как все было, и отправила письмо почтой в полицию Нижнекамска. Но оно не успело дойти, правоохранители оказались быстрее.

К тому моменту они уже вышли на след беглянки. Женщину задержали в Казани и на время следствия поместили под стражу. Стоит отметить, что в это истории оказался замешен и сын кассира. В ходе оперативно-следственных мероприятий у него в машине нашли часть похищенных денег – 4,9 миллиона рублей. Сейчас решается вопрос о том, будет ли отвечать за все это мама или она предстанет перед законом вместе с сыном. Его статус в уголовном деле о похищении 35 миллионов рублей все еще определяется.

КП-Казань связалась с сыном кассира, но он отказался что-либо комментировать. Хранят молчание и коллеги женщины.

Тем временем, некоторые жители Татарстана в интернет-комментариях начали одобрять поступок женщины. Но большинство все равно осудило кассира:

«Молодец. Красава. Молодец. Все бы так. Умница»

«Воровать у банка - это наоборот благое дело»

«Пишут, что молодец. А в чем? У обычных людей, вкладчиков деньги украла»

«Воровать, брать чужое - не хорошо»

«Воровка - это клеймо теперь на всю жизнь. И сын теперь знает, что его мама воровка. Оно того стоило? Честное имя важнее».

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