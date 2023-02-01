Свидание – это приятный и волнительный момент, особенно, когда готовишь его сюрпризом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Свидание – это приятный и волнительный момент, особенно, когда готовишь его сюрпризом. Особенно, когда речь идет о 14 февраля - Дне всех влюбленных. В эту дату хочется, чтобы все прошло на высшем уровне, а вторая половинка запомнила вечер надолго. Мы собрали для вас топ-5 необычных идей для свиданий, куда стоит сходить на свидание в Казани.

Полетать на самолете в Казани

Стоимость: от 6 500 рублей

С таким свиданием ваша любимая будет если не на седьмом небе от счастья, то на высоте нескольких сотен метров точно. Вы сможете полетать над аэродромом, Камским морем, Сорочьими горами, Казанью, Камским Устьем, Свияжском, Иннополисом, разливами рек, лесами и озерами.

Кроме того, LETAI S NAMI дает возможность почувствовать себя на месте второго пилота и попробовать самому управлять воздушным судном. Самолет также может пролететь над баннером «Я тебя люблю» или «Выходи за меня».

Посетить тайм-кафе с ручными ежиками

Стоимость: входной билет – 200 рублей, последующая оплата – от 4 до 8 рублей за минуту

Разнообразить походы в кафе и рестораны можно необычным свиданием – с ежиками. В тайм-кафе «Ежеминутка» вы сможете поддержать ручных ежиков, почесать им пузико, покормить и сфотографироваться с ними.

Вы также сможете приятно провести время вдвоем: поиграть в приставку или настольные игры. Особенность тайм-кафе заключается в том, что вы платите небольшую сумму за вход, а после оплачиваете поминутно свое время нахождения здесь.

В тайм-кафе вы сможете поддержать ручных ежиков и почесать им пузико. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сходить на свидание в гончарную студию

Стоимость: от 5000 рублей

Свечи, музыка, еда и шампанское – такая особая атмосфера для влюбленных создается в гончарной студии VESNA. Вместе со своей половинкой вы создадите собственное уникальное изделие из глины на гончарном круге или с помощью ручной лепки, которое потом останется вам в память о вечере.

На свидание можно пригласить фотографа и видеографа, который сделает вам снимки, прямо как у Патрика Суэйзи и Деми Мур в фильме «Привидение»

Верхом на белом коне в Казани

Стоимость: от 2000 рублей

Многие девушки в детстве мечтали о принце на белом коне. Почему бы не осуществить эту мечту сейчас и отправиться на прогулку в конный клуб «Радужный». Верховая езда на лошадях - это прекрасный совместный отдых на свежем воздухе и обеспеченное хорошее настроение для двоих.

На конной прогулке вы проедетесь по живописным местам вблизи Казани, научитесь сидеть в седле, а также сможете проехаться на лошади рысью или галопом. Кроме того, можно будет покормить коней лакомствами и сфотографироваться с ними.

Покататься на картинге

Стоимость: от 1000 рублей

Если ваша возлюбленная любит экстрим и яркие эмоции, то картинг «Форсаж» станет неплохим вариантом для свидания. Вы погоняете на картах и посоревнуетесь между собой на профессиональной трассе площадью 4000 квадратных метров.

Картинг подарит вам выброс адреналина и отличное начало вечера. Ну а после можно погулять по городу и обсудить полученные эмоции вовремя гонок.

Если ваша возлюбленная любит экстрим и яркие эмоции, то картинг станет неплохим вариантом для свидания. Фото: Оксана ЗУЙКО

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