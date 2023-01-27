Свыше 40 различных мер социальной поддержки увеличатся на 11,9%. Фото: Даниил ОПАРИН

С 1 февраля 2023 года в Марий Эл будут проиндексированы выплаты, пособия и компенсации. Свыше 40 различных мер социальной поддержки увеличатся на 11,9%. Рассказываем, как поменяются пособия на детей, маткапитал, выплаты ветеранам, медицинским работникам и страховая выплата.

Единовременное пособие при рождении ребенка в Марий Эл с 1 февраля 2023 года

Жители Марий Эл могут получить единовременное пособие по случаю рождения ребенка в размере 20 472 рублей. С 1 февраля выплата будет составлять около 22 908 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в Марий Эл с 1 февраля 2023 года

Жители Марий Эл также могут получить социальную поддержку по уходу за ребенком, пока ему не исполнилось полтора года. Ежемесячное пособие высчитывается в размере 40% средней зарплаты, но не меньше определенного законом минимального размера этой выплаты - сейчас она колеблется от 7 677 рублей до 31 282 рублей.

При расчете указанного пособия применяются региональные коэффициенты к зарплате, поэтому мы можем лишь предположить, что минимальный размер выплаты в Марий Эл возрастет до 8 630 рублей, а максимальный - до 33 281 рублей.

Материнский капитал в Марий Эл с 1 февраля 2023 года

Материнский капитал на первого ребенка увеличится на 62,5 тысячи рублей, почти до 587 тысячи рублей. На второго — на 82,5 тысячи рублей и составит около 775,6 тысячи рублей.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам в Марий Эл с 1 февраля 2023 года

С 1 февраля инвалиды войны ежемесячно смогут получать коло 3 455 рублей; участники Великой Отечественной войны - 2591 рубль; ветераны боевых действий, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда" или "Жителю осажденного Севастополя" - 1 901 рубль.

Примерно 1 037 рублей будут получать военные, которые служили в воинских частях в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее полугода. К ним же относятся военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в этот период, а также люди, работавшие на военных объектах. Семьи погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также семьи погибших работников медицинских учреждений Ленинграда имеют право на ежемесячное пособие в том числе.

Ежемесячная страховая выплата в Марий Эл с 1 февраля 2023 года

Ежемесячная страховая выплата представляет собой часть среднего месячного заработка застрахованного в зависимости от степени утраты им профессиональной трудоспособности. Выплата также попадает под индексацию с 1 февраля 2023 года на 12,2%. О том, как и в каком размере можно получить социальную поддержку можно узнать в отделении Социального фонда Марий Эл.

Социальная выплата медработникам в Марий Эл с 1 февраля 2023 года

С февраля новую социальную выплату смогут получать медицинские работники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также сотрудники станций и отделений скорой помощи.

Размер выплаты варьируется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей исходя от категории сотрудника и организации.

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