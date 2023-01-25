Жители Нижнекамска смогут сэкономить на домашнем интернете

Фото: пресс-служба МТС

Технология позволяет подключить в многоквартирном доме интернет и телевидение по одному кабелю. Благодаря высокой пропускной способности, поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается даже в период вечерних пиковых нагрузок. Новые возможности позволят нижнекамцам с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний», за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры на любых серверах. Кроме того, теперь жители многоквартирных домов, расположенных по улицам 30 лет Победы, Корабельная, Фикрята Табеева, пр. Мира, смогут ежемесячно экономить на связи до 30 процентов при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

- Около трети населения Нижнекамска, одного из главных промышленных городов республики – активные молодые горожане, многодетные семьи, работники бюджетных организаций, для которых важна развитая инфраструктура, транспорт, детские поликлиники. Для использования цифровых сервисов необходимо активно развивать фиксированную сеть связи, в том числе в новостройках города. Сейчас практически в каждой семье есть одно или несколько подключенных к интернету устройств. Объединив при одновременном подключении телевидение, домашний интернет и мобильную связь, нижнекамцы смогут ежемесячно экономить расходы семейного бюджета, – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.