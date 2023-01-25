Водителям-партнерам Яндекс Такси в Татарстане предложили новый финансовый сервис

Самозанятые водители-партнеры Яндекс Такси из Казани и других населенных пунктов Татарстана могут оформить новую дебетовую карту. Выпускает и обслуживает ее АО «Яндекс Банк» (лицензия ЦБ РФ № 302). Карта виртуальная, платежной системы МИР. Чтобы воспользоваться бесконтактной оплатой, можно скачать приложение Mir Pay на Android.

Выпуск карты и все операции с ней происходят через приложение Яндекс Про. В разработке продукта сервису помогали таксисты. Главное преимущество для самозанятых водителей-партнеров: возможность получать выплаты за совершенную поездку практически моментально. Деньги приходят на счет через три минуты после закрытия заказа.

Обслуживание карты бесплатное. Есть кешбэк: 5% на покупку фастфуда и заказы на Яндекс Маркет, также 10% при оплате топлива на АЗС через приложения Яндекса.

В ближайшие недели в Татарстане станут доступны и традиционные пластиковые карты. Пока их можно получить только в Москве и Санкт-Петербурге: выдают их в Центрах для водителей.