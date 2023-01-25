В Казани поздравили обладателей титула «Бренд 2022 года» по версии «Комсомолки»

Фото: Алексей Спиридонов

«Бренд 2022 года» - знаковый проект, созданный и реализованный коллективом газеты «Комсомольская правда» - Казань» для выявления и поддержки торговых марок и компаний в различных сферах народного хозяйства, заслуживших любовь и полное доверие рядовых потребителей.

Целый месяц любой желающий на сайте «Комсомолки» мог оставить свой голос в пользу самого, по его мнению, лучшего бизнес-проекта года. Борьба была жесткой - на победу в 14 номинациях претендовали более 100 компаний. Драйва добавлял тот факт, что на высокое звание народного любимца претендовали не только предприятия, территориально расположенные в Татарстане, но и любые фирмы, активно работающие на рынке республики.

«РИТЕЙЛ ГОДА»

В категории предприятий, занимающихся розничной торговлей, большинство голосов получила федеральная сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада формата DIY (Do-It-Yourself), или «сделай сам», «МЕГАСТРОЙ».

Фото: Алексей Спиридонов

- Мы с заботой и любовью относимся к нашим покупателям, поэтому всегда предлагаем только качественные товары по выгодным ценам, - получая из рук регионального управляющего в Поволжье Издательского медиахолдинга «Комсомольская правда» Тимура Бадретдинова заветный диплом победителя, сказала начальник отдела маркетинга и рекламы сети гипермаркетов «МЕГАСТРОЙ» Карине Скокова. - Мы строго относимся к сервису, проводя проверку и контроль на каждом этапе. Благодаря идейному вдохновителю - Владимиру Анатольевичу Малыгину на протяжении 30 лет компания «МЕГАСТРОЙ» уверенно удерживает лидирующие позиции. Впереди у нас грандиозные планы и новые вершины.

«ЗОЖ ГОДА»

Прорывом года можно назвать победу в номинации «Здоровый образ жизни» молодой, но весьма успешной компании на отечественном фармацевтическом рынке - ООО «ИНЛИПОР». Основанный в 2019 году промышленный бренд производит качественную и доступную продукцию, направленную на поддержание молодости иммунитета. Компания прошла полную сертификацию по стандарту «Халяль» как производитель БАДов, лекарств, сырья для обогащения продуктов питания и кормовых добавок.

Фото: Алексей Спиридонов

- Добрый день, уважаемые гости, коллеги, соратники! - поприветствовал со сцены других обладателей премии директор ООО «ИНЛИПОР» Акрам Рыбаков. - Все мы, собравшиеся здесь, представляем разные отрасли промышленности Республики Татарстан. И я бы хотел обратиться к вам с просьбой: постарайтесь максимально переориентироваться на наш внутренней рынок. Раньше мы стремились вырваться за пределы страны, покорить мир, забывая, какая она огромная - наша страна. Коллектив у нас небольшой, и мы хотели бы прежде всего работать для нашего народа, нашей республики и страны в целом.

«ИНТЕРЬЕРНЫЙ БРЕНД ГОДА»

Удивленной, но воодушевленной выглядела директор гипермаркета Hoff в Казани, получая драгоценный диплом «Бренд года» от «Комсомолки».

Фото: Алексей Спиридонов

- Для нас это очень приятная неожиданность! - призналась Альбина Можаева. - Я считаю эту победу знаковой, потому что название нашего гипермаркета Hoff означает «дом для создания интерьера». Действительно, в нашем магазине есть всё, что может сделать ваш дом уютным, - это наше мощное конкурентное преимущество. Хотелось бы поблагодарить читателей «Комсомольской правды» за то, что они проявили активность и проголосовали за нас. На текущий момент мы представлены в Казани и Татарстане единственным гипермаркетом. Но благодаря нашей интернет-площадке Hoff.ru приобрести широчайший ассортимент мебели и товаров для дома имеет возможность каждый житель Татарстана. У нас сильно развита логистическая схема, поэтому мы можем доставить свой товар практически в любую точку республики. Мы российский бренд и гордимся этим. Уже более 13 лет мы неукоснительно следуем нашей миссии - помогаем людям сделать их дома уютнее и комфортнее. Такие победы вдохновляют нас становиться лучше, развиваться, улучшаться.

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ БРЕНД ГОДА»

Новое имя на девелоперском рынке Казани и Татарстана - Группа «Эталон». Зайдя на территорию республики буквально в 2022 году, компания громко заявила о себе рядом интересных проектов, в числе которых ЖК «Счастье в Казани» на берегу Казанки в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана.

На церемонии награждения диплом от «Комсомолки» за победу в номинации «Строительный бренд года» был вручен вице-президенту по региону Приволжье Группы «Эталон» Хадису Гусейнову.

Фото: Алексей Спиридонов

- Уважаемые организаторы мероприятия, коллеги, гости церемонии! От Группы «Эталон» и от себя лично хочу поблагодарить за эту награду и за возможность присутствовать на торжественной церемонии. Для нас большая честь оказаться среди победителей проекта «Бренд года-2022». Прежде всего, хочу поблагодарить своих коллег, ваши усилия позволили получить эту высокую награду. На рынок Казани мы вышли с тремя проектами - ЖК Green, ЖК «Счастье в Казани» и ЖК «Квартал Сюита». И в реализации каждого из них намерены подтвердить статус «Бренда года», который сегодня получили. За нашими плечами 35-летняя история девелоперской группы, более 8 миллионов квадратных метров и более 350 тысяч счастливых жителей. Уверен, жители Казани, отличающиеся гостеприимством и особой душевной теплотой, оценят по достоинству качество нашего строительства уже в ближайшие несколько лет. И, конечно, мы будем прикладывать максимум усилий для поддержания этого звания, оправдаем надежды, которые возлагают на нас наши покупатели и партнеры.

«ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ГОДА»

Имя победителя в этой номинации ведущий церемонии объявлял с особым чувством. Ведь в Театре моды «Солнечный мир» занимаются дети с синдромом Дауна. «КП» - Казань» давно дружит с этим замечательным коллективом, успешно проводит различные совместные мероприятия и планирует продолжить это плодотворное сотрудничество в дальнейшем.

Фото: Алексей Спиридонов

- Для меня очень большая честь находиться сегодня здесь вместе с вами, с крупными компаниями, - сказала директор АНО «Театр Моды Солнечный Мир» Елена Джафарова. - А мы пока совсем юные, нашему театру 3 года. Но в этом году мы провели сообща с «Комсомольской правдой» мероприятие федерального масштаба - фестиваль «Солнечные таланты России». В Казань приезжали дети из разных уголков России. Хочу заметить, что такие события дают импульс творческому развитию солнечных детей. Люди с синдромом Дауна редко бывают трудозаняты. Творчество, искусство, культура открывает новые перспективные возможности для них. Это та область, где они могут самореализоваться!

«ДЕТСКИЙ БРЕНД ГОДА»

Из всех детских торговых марок, представленных на голосование, посетители сайта kazan.kp.ru выбрали, пожалуй, самую заботливую и нежную: бренд «УМКА» от ООО «Белая Мануфактура». Товары с белым медвежонком на этикетке - это детская косметика и средства гигиены, бытовая химия для детских вещей, средства по уходу за зубками, а также подгузники и пеленки для малышей с первых дней жизни.

Фото: Алексей Спиридонов

- Хотелось выразить огромную благодарность организаторам за этот подарок, который пришел к нам в самое подходящее для него время! - отметила директор по маркетингу компании Татьяна Муркина. - Буквально на днях нашему бренду исполняется 10 лет, в январе этого года исполнилось 10 лет третьему сыну нашего директора, а неделю назад мы поздравили его с рождением внука. И эта премия, которую «Умка» сегодня получает, для нас словно сигнал: ребята, вы все делаете правильно! То, чем мы занимаемся, это воплощение нашего внутреннего мира, наших внутренних идей, это очень личный проект, он весь про детей. И наша миссия - развивать российское производство для того, чтобы развивать будущее для наших детей. Спасибо всем за то, что передаете нам лучики света.

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ БРЕНД ГОДА»

Лучшим по версии читателей «КП» в этой категории стало ООО «Инженерно-производственный центр» (г. Бугульма), которое занимается разработкой инновационных способов защиты трубопроводов от коррозии. Более 30 лет продукция ИПЦ позволяет нефтяным и газовым трубопроводам работать без аварий, обладает сотней патентов и научных изобретений. Основатель компании - заслуженный изобретатель РФ Вячеслав Айдуганов.

Фото: Алексей Спиридонов

- Добрый вечер, коллеги! - сжимая в руках заветный диплом, сказала директор компании Ольга Айдуганова. - Огромное спасибо за возможность участия в этом конкурсе. Мы даже не предполагали, что можем участвовать в таком конкурсе. Наша компания много работает на внешнем рынке, причем именно в ковидном 2020 году мы смогли значительно увеличить экспорт. И даже сейчас, в тяжелых экономических и политических условиях, мы продолжаем наращивать это направление. Поэтому призываю вас: давайте сделаем так, чтобы увеличить свое присутствие в других странах.

«БРЕНД В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Учебным заведением года читатели «Комсомольской правды» назвали Казанский (Приволжский) федеральный университет.

- КФУ сегодня - крупный научно-образовательный центр Поволжья и один из ведущих университетов России, - отметил руководитель Центра рекламы и развития бренда Департамента по информационной политике КФУ Назар Семагин. - Сегодня в Казанском университете обучается более 50 000 студентов по самым разным направлениям. Вот уже 218 лет вуз держит высокую планку по подготовке специалистов для безопасности и экономики нашей страны. Участие в крупных федеральных проектах дает возможность не только обновлять научную, учебную, социальную инфраструктуру вуза, но и проводить исследования мирового класса, эффективно реализовывать молодежную политику. Это является мощным стимулом для поступления в КФУ молодых людей со всех регионов России и стран зарубежья. Народное признание, выраженное участниками проекта «Комсомольской правды», подтверждает правильность выбранного курса развития Казанского университета.

«ЛУЧШИЙ БРЕНД БЫТОВОЙ ХИМИИ»

Победителем в этой номинации был признан «Нэфис Косметикс». Компания является крупнейшим отечественным производителем бытовой химии, входит в тройку лидеров по производству и реализации бытовой химии в России, занимая второе место по доле рынка средств для мытья посуды и третье место по синтетическим моющим средствам для стирки белья. Производственные площади компании базируются в Казани.

Фото: Алексей Спиридонов

- Многолетний опыт в производстве бытовой химии позволяет нам создавать по-настоящему качественные продукты с необходимыми нашему потребителю свойствами, - сказал директор по электронной коммерции и PR АО «Нэфис косметикс» Александр Шульгин. - Мы постоянно модернизируем производство, находим инновационные решения для того, чтобы наши продукты помогали современным хозяйкам больше времени проводить с близкими людьми. Мы благодарны нашим потребителям за проявленное доверие к нам и нашим продуктам. Звание «Бренд года» мотивирует нас на достижение новых высот и создание новых уникальных продуктов. Мы готовы радовать наших покупателей стабильно высоким качеством и демократичными ценами.

«ТРАНСПОРТНЫЙ БРЕНД ГОДА»

В 2022 году объем пассажиропотока в Международном аэропорту «Казань» достиг исторического максимума - впервые в истории гражданской авиации Республики Татарстан столичная воздушная гавань приняла 4 миллиона пассажиров!

Фото: Алексей Спиридонов

- Лично у меня аэропорт всегда вызывает только положительные эмоции: когда уезжаешь, ты настроен на отличное путешествие, а когда возвращается, то с радостью понимаешь, что ты наконец-то дома, - сказал Тимур Бадретдинов, приглашая на сцену руководителя пресс-службы аэропорта Аделя Гатауллина, который поблагодарил «Комсомолку» за организацию столь интересного и весомого конкурса и отметил, что такого рода проекты поддерживают выполняющие важные социальные функции предприятия России.

«ХАЛЯЛЬНЫЙ БРЕНД ГОДА»

Прежде чем победитель в этой номинации - представитель компании «ИTLE» - появился на сцене, чтобы получить свой диплом, всем присутствующим в зале был продемонстрирован вкусный проморолик, из которого стало ясно: стихия компании - это мясо и огонь.

Фото: Алексей Спиридонов

- От всей компании выражаю вам нашу благодарность, - сказал руководитель маркетинга группы компаний «ИTLE» Артур Эльканов. - Стать халяль-брендом года - наивысшая оценка нашей деятельности. Халяль - это ДНК нашего бренда. Мы это называем «Халяль 360 градусов». На всех этапах, во всех процессах мы придерживаемся принципов дозволенности. Можно сказать, мы первая экосистема халяль в России. Сегодня группа компаний ИTLE это 4 стейк-кафе, 2 бистро, это доставка готовой еды, это огромная фабрика готовой еды в Зеленодольске. Планируется открытие новых форматов: кулинария, стритфуд. Наша миссия - преображать жизнь людей через вкусную халяль-еду и дружелюбный халяль-сервис. И распространять халяль как актуальную культуру осознанной жизни. Эта награда говорит о том, что у нас это получается и мы на праведном и правильном пути.

«ПРОДУКТОВЫЙ БРЕНД ГОДА»

Соусы и джемы торговой марки «Махеев» от компании «Эссен Продакшн АГ» уже 10 лет возят на Международную космическую станцию «Мир»! В ассортименте компании - более 350 видов товарных наименований. Бренды представлены во всех популярных интернет-магазинах, продукция реализуется по всей России в ведущих федеральных и региональных торговых сетях. Поэтому закономерно, что в категории «Продуктовый бренд года» пальма первенства досталась именно елабужскому акционерному обществу, общая площадь производственно-складских помещений которого соизмерима с площадью спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве и составляет 95 тысяч кв. метров.

Фото: Алексей Спиридонов

- Победа в подобном конкурсе - это всегда признание потребительской любви, - отметила пиар-директор АО «Эссен Продакшн АГ» Аделя Абдуллина. - Для нас это очень важно. Мы понимаем, что всё, что мы делаем, делаем не зря. Мы вкладываем душу в каждый наш продукт. 2,5 тысячи человек ежедневно трудятся над созданием высококачественной еды, чтобы сделать нашу жизнь вкуснее.

«ИТ-БРЕНД ГОДА»

Убедительную победу в номинации «Информационно-технологический бренд» в конкурсе брендов одержала компания АО «АйСиЭл - КПО ВС». Ее история началась в 1991 году, и с тех пор из региональной компании с одним офисом она выросла в международную мегакорпорацию со множеством подразделений. В сфере внимания - образовательные программы, медицинские проекты, банковская сфера и даже решение задач по повышению обороноспособности страны.

Фото: Алексей Спиридонов

- Наш бренд хорошо известен далеко за пределами Татарстана, мы входим в топ-10 ИТ-компаний России, - сказал директор по корпоративному управлению ГК Игорь Песин. - Тот, кто проголосовал за нас, не ошибся. Действительно, компания достойная, у нее амбициозные планы на будущее. Впереди у нас только светлое будущее, в котором компания будет расти и развиваться.

«АГРАРНЫЙ БРЕНД ГОДА»

Удивительно, но получивший столь высокую оценку своей работы садовый центр «Биосфера», расположенный в Лаишевском районе РТ, ни разу не участвовал в подобных конкурсах. И диплом от «КП» - Казань» у компании первый в копилке высоких наград.

Фото: Алексей Спиридонов

- Нам очень приятно, что читатели «Комсомолки» выбрали нашу организацию как лучший бренд года, - призналась директор «Биосферы» Елена Лавренцова. - Наш питомник, основанный в 2011 году, входит в Российскую ассоциацию производителей посадочного материала и на сегодняшний день является крупнейшим в РТ. Передовые методы производства, применение современных оборудования и материалов, многолетний опыт обеспечивают высокое качество производимого посадочного материала. Все растения хорошо адаптированы к местному климату, их качество ежегодно контролируется специалистами Россельхознадзора. Хочу поблагодарить за такую обратную связь, за высокую оценку нашей работы.

Вместе мы - сила!

«Комсомольская правда» выражает сердечную признательность и горячо благодарит своего генерального партнера по проекту «Бренд года» - Группу «Эталон». А также говорит большое спасибо за поддержку в организации и проведении церемонии награждения победителей конкурса модельному агентству «Театр моды Ильдан-Лик», воде «Сестрица» и верному соратнику всех своих лучших начинаний - руководителю Учебно-методического центра ФАС России Булату Салимзянову.

Творческий вклад в проведение мероприятия внесли заслуженный работник культуры Республики Татарстан, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДОД «Заречье» Кировского района г. Казани Сания Рамай и ее воспитанница - ученица Алия Газизьянова.

Фото: Алексей Спиридонов

А теперь - торт!

Организаторы церемонии награждения сделали всё, чтобы она стала действительно запоминающимся событием. Каждому награжденному помимо памятного диплома вручались подарки от партнеров конкурса, включая пакет с восточными сладостями от компании «Шах групп». В фойе всех участников мероприятия ждал сюрприз - красивый пятикилограммовый торт с символикой «Бренд года» и фуршет, «звездой» которого стали халяль-пицца от компании «ИTLE» и сладости от «Эссен Продакшн АГ».

Фото: Алексей Спиридонов

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