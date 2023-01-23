Тест: кто вы из сериала «СашаТаня»?

На ТНТ начался показ нового сезона главного семейного скетчкома страны «СашаТаня». Сергеевых ждут новые вызовы и новые проблемы, из которых они, как и всегда, будут выкручиваться с юмором, и не без помощи друзей и родных – Миши и Лили, Сильвестра и Евы. Приключения ждут и младшего Сергеева, который уже давно ходит в школу. К премьере сериала предлагаем пройти тест и выяснить, кем вы могли бы быть из его персонажей.

Что предпочтете съесть на ужин?

А) Закинуться фастфудом

Б) Курицу с брокколи

В) Оленину

Г) Гречку с котлетой

После работы выдались пара часов, и вы отправитесь…

А) Попить пивка

Б) В спортзал

В) Покатаюсь на машине по городу

Г) Займусь дома рукоделием

Что предпочтете посмотреть?

А) Боевик или кино про супергероев

Б) Мелодраму, чтобы поплакать

В) Скандинавский детектив

Г) Воздушный артхаус

Умеете ли вы хранить тайны?

А) По крайней мере, стараюсь

Б) Только ради блага семьи

В) Конечно, от этого зависит моя работа

Г) Абсолютно

Как вы обычно себя ведете при знакомстве с новыми людьми?

А) Как обычно

Б) Стараюсь узнать у них много новостей

В) Сканирую на предмет того, чем они могут быть мне полезны

Г) Легко завязываю приятную беседу

Больше А – Саша Сергеев. Тот самый Саша из Универа, приятный парень, душа компании. Вы любите посидеть с друзьями (но только чтобы жена не ругалась), посмотреть крутое кино и особо не напрягаться.

Больше Б – Таня Сергеева. Ответственная, деловитая, прекрасная мама и хозяйка. Даже если вы мужчина!

Больше В – Сильвестр. Бизнесмен, который всего добился сам. Проницательный и с хорошим вкусом.

Больше Г – Лиля. Легкая, воздушная, яркая девушка. Любите домашние дела, но при этом не забываете и про карьеру.