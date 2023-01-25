Группа «Эталон» строит «Счастье» для казанцев

Визуализация ЖК «Счастье в Казани»

Строительной отрасли Татарстана есть чем гордиться: второй год подряд республика бьет собственные рекорды по объемам введенного в эксплуатацию жилья. Если в 2021 году эта цифра была зафиксирована на уровне 3 миллиона 11 тысяч квадратных метров, то в 2022-м заветных «квадратов» было введено уже 3 миллиона 92 тысячи!

При таком богатстве выбора покупатели становятся настоящими экспертами в сфере недвижимости. Сегодня они предъявляют все более высокие требования к будущему жилью. Поэтому застройщики все чаще делают акцент не столько на квадратные метры, сколько на новый уровень комфорта, удобство и качество жизни. На первый план выходят скорость и качество строительства, использование современных технологий и комплексное благоустройство. Серьезным преимуществом традиционно остается репутация и опыт застройщика, способного реализовать такой современный проект.

В мае 2022 года на девелоперском рынке Татарстана появилось новое имя - Группа «Эталон». Компания сразу громко заявила о себе рядом интересных проектов, в числе которых ЖК «Счастье в Казани». С момента создания в 1987 году и до 2020 года Группа «Эталон» фокусировалась на строительстве жилья для среднего класса в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, но два года назад девелопер начал активное движение в регионы и уже сегодня ведет реализацию проектов жилой недвижимости в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани.

Визуализация ЖК «Счастье в Казани»

Кстати, 2022 год прошел для «Эталона» под счастливой звездой: за 12 месяцев компания ввела в эксплуатацию рекордные для себя 735 тысяч квадратных метров в 19 проектах. Сегодня «Эталон» - это 35 лет успешной работы и 8,6 млн квадратных метров недвижимости. В домах, построенных компаний, сегодня живут более 370 тыс. человек, а общенациональная сеть продаж «Эталона» охватывает 59 городов России.

Компоненты успеха

В своей работе девелопер делает ставку на использование современных технологий, продуманную квартирографию и формирование комфортной среды. Сюда можно добавить контроль качества на всех этапах строительства и четкое их выполнение в назначенные сроки.

Цифровые технологии проектирования компания начала применять еще в 2012 году. Сегодня технологии информационного моделирования (ТИМ) используются в Компании уже на всех этапах реализации проекта: от проектирования до эксплуатации - и помогают разрабатывать более эффективные проектные решения и строить быстрее и качественнее.

Визуализация ЖК «Счастье в Казани»

Продуманная квартирография - одна из фирменных фишек Группы «Эталон». В своих жилых комплексах компания предлагает разные по площади квартиры: от удобных студий и однокомнатных, в том числе двусторонних, до просторных многокомнатных.

Покупатели при желании могут адаптировать квартиру под современные жизненные сценарии, выделив больше пространства для спорта, хобби или больших семейных встреч. Например, компания проектирует квартиры с кухнями-гостиными или мастер-спальнями с гардеробными и ванными комнатами. Разве это не мечта?!

Группа «Эталон» заявляет, что не ограничивается строительством только жилых квадратных метров, а предлагает покупателям новое качество жизни, которое сегодня уже нельзя представить без объектов социальной инфраструктуры, среди которых детские сады, школы, магазины в шаговой доступности. Двор проектируется как закрытая экосистема с большим количеством зелени. Концепция благоустройства учитывает интересы всех возрастных групп: для малышей - горки и песочницы, для подростков - скалодром, для людей старшего поколения - дорожки для обязательных 10 тысяч шагов. Въезд для машин во внутренние дворы закрыт.

Оазис жизни

Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Наглядным примером формирования комфортной среды может служить жилой комплекс DOMINO, который расположен в исторической части Приморского района Петербурга. Благодаря архитектурной концепции проекта между комплексом и рядом стоящим зданием образуется внутренний двор, в котором предусмотрены современные детские площадки и зоны отдыха.

Из Северной столицы переместимся в Москву и заглянем в ЖК «Серебряный фонтан» - проект бизнес-класса в Алексеевском районе мегаполиса. На закрытой охраняемой территории площадью 7,7 га находятся четыре корпуса, построенные по современным монолитным технологиям, двухуровневый подземный паркинг, вековая липовая аллея с фонтаном Уоллеса XIX века и отреставрированные исторические здания.

ЖК «Серебряный фонтан» (Москва)

Вернемся в Казань. В Советском районе Группа «Эталон» реализует проект жилого комплекса Green. Свое название проект получил за близость к природным территориям и набережной реки Ноксы. По проекту здесь появятся прогулочная и велодорожки, воркаут, игровая территория для детей младшего и школьного возраста, качели с прекрасным видом на реку, фестивальная площадка для проведения мероприятий.

Еще один пример - строящийся в Приволжском районе ЖК «Квартал Сюита». Это уникальный архитектурный ансамбль из четырех восьмиэтажных корпусов с элементами неоклассицизма и постконструктивизма. Дома объединят прогулочной аллеей, территорию закроют от машин и благоустроят. Во дворе появятся площадки для занятий спортом и места для отдыха, где жители смогут насладиться солнцем и свежим воздухом.

В Казань, за «Счастьем»!

Самый бомбический проект, который Группа «Эталон» реализует в столице Татарстана, - это жилой комплекс бизнес-класса «Счастье в Казани».

Кстати, «Счастье» - это фирменный бренд компании. Под таким названием уже построено 25 жилых объектов в разных районах Москвы. Все «счастливые» комплексы концептуально отличаются от привычной квартальной застройки и располагаются в обжитых районах города со сложившейся социальной инфраструктурой, удобной транспортной доступностью и обилием зелени.

Не станет исключением и казанское «Счастье». Участок под строительство жилого комплекса расположен на улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе. Это зеленый район с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. Здесь все самое необходимое под рукой - школы, магазины и кафе, торговые центры и объекты спортивной инфраструктуры. Отсюда можно быстро добраться на личном авто или общественным транспортом в любую точку города.

Строительство ЖК «Счастье в Казани» начнется с двух домов высотой в 19 и 20 этажей. Первые этажи домов традиционно отдадут под коммерцию и офисы. В домах предусмотрена 351 квартира в фирменном «эталонном» ассортименте: от «однушек» до четырехкомнатных. В части планировок интересными представляются варианты европейского формата с объединенной кухней-гостиной, квартиры с гардеробными, мастер-спальнями и даже саунами. Высота жилых этажей в домах составит 3 м.

Но самым интересным, пожалуй, будет благоустройство дворовой территории, его специально для проекта разработают специалисты по ландшафтному дизайну и экологи. На кровле стилобатной части появятся террасы и места для отдыха. В самом дворе запланированы детские и спортивные площадки, воркаут и аллея для променада.

Компания предполагает завершить строительство комплекса «Счастье в Казани» до конца 2026 года.

ЖК DOMINO (Санкт-Петербург)

Строящиеся объекты:

Застройщик ЖК «Счастье в Казани» ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭТАЛОН-КАЗАНЬ» (входит в Группу «Эталон»)

Застройщик ЖК Green ООО «Специализированный застройщик «ЭТАЛОН ГРИН» (входит в Группу «Эталон»)

Застройщик ЖК «Квартал Сюита» ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭТАЛОН КВАРТАЛ СЮИТА» (входит в Группу «Эталон»)

Введенные объекты:

Застройщик ЖК «Серебряный фонтан» АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН» (входит в Группу «Эталон»)

Застройщик ЖК DOMINO ООО «Специализированный застройщик Эталон» (входит в Группу «Эталон»)

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