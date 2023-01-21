В Казани в новом мировом формате пройдут Единые Игры Специальной Олимпиады

Особенность этих состязаний в том, что они будут проходить одновременно как по зимним дисциплинам, так и по летним. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана с 21 по 27 января пройдут Единые Игры Специальной Олимпиады для спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

- Мероприятие пройдет в новом формате для всего мира. Соревнования будут идти одновременно сразу по 10 летним и восьми зимним видам спорта, - сказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. - Соревнования такого масштаба в России еще никогда не проводились. В Играх примут участие команды из 59 субъектов страны и команда из Беларуси. Таким образом, в Казани соберутся более 1,5 тысячи атлетов, более 400 судей, а также будут работать более 700 волонтеров.

Лидером по числу участников Единых Игр Специальной Олимпиады стала Москва, на втором месте расположился Татарстан (126 спортсменов). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Свердловская область и Башкортостан.

В свою очередь президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер также отметила уникальность события для всего мира.

- Формат, когда одновременно проводятся соревнования и по летним, и по зимним видам спорта, еще нигде и никем не применялся. Это будет впервые, - сказала Слуцкер. - В Казани есть огромная и очень современная спортивная инфраструктура, которая позволяет проводить столь масштабные соревнования в одно время. Быть первопроходцами в новом формате проведения соревнований – это риск, но кто не рискует, тот ничего не добивается. Я уверена, что мы готовы. Никакого беспокойства у меня нет. Казань всегда проводит все идеально.

При этом президент Специальной Олимпиады России добавила, что Единые Игры дадут огромный толчок для развития инклюзивного сообщества как в Татарстане, так и во всей стране.

Отсутствие цели выявить сильнейшего спортсмена, отсутствие спортивных рекордов и фиксации национальной принадлежности и никакого командного зачета – это основные принципы предстоящих в Казани Игр.

- Соревнования проводятся исключительно с целью укрепления и сохранения здоровья, привлечения лиц с интеллектуальными нарушениями к регулярным занятиям физической культурой и спортом, – отметил зам главы Минспорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ И ДИСЦИПЛИНЫ

Торжественное открытие Единых Игр Специальной Олимпиады пройдет в воскресенье, 22 января, в международном выставочном центре «Казань Экспо», который расположен около аэропорта столицы Татарстана.

- Как показывает практика, для этих людей очень важно, что мы все вместе увидим результат их труда и все вместе сможем аплодировать их достижениям, – отметила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Церемония открытия Игр представляет из себя масштабное и красочное шоу с музыкальной программой.

- Мы проживаем очень сложное время, в которое каждый из нас должен осознавать, что есть те, кому еще труднее. Люди с интеллектуальными нарушениями особенно зависимы от гражданского общества, от каждого из нас с вами. Поддерживая тех, кто слабее, человек становится более ответственным по отношению к себе и к своей стране. Инклюзивное общество – это общество взаимопонимания и поддержки друг друга. И мы обязаны сделать так, чтобы граждане нашей страны, которым неоткуда ждать помощи, кроме как от нас, чувствовали стабильную и добрую поддержку. Мы отдаем дань огромного уважения родителям и специалистам, занимающимся с детьми и взрослыми с интеллектуальными нарушениями, всеми возможными силами поддерживая их, – также заявила президент Единых Игр по программе Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

Что касается непосредственно самих соревнований, то они будут проходить на 14 площадках. Это состязания по бадминтону и юнифайд-бадминтону, баскетболу, бегу на снегоступах, горнолыжному спорту, сноуборду, дзюдо, легкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису и юнифайд – настольному теннису, плаванию, волейболу, танцевальному спорту, теннису и юнифайд-теннису, фигурному катанию, флорболу, футзалу, художественной гимнастике и шорт-треку.

СПРАВКА

В России Специальное олимпийское движение развивается уже более 20 лет, региональное отделение в Татарстане начало работу в 2017 году и насчитывает более пяти тысяч участников, включая атлетов, партнеров, тренеров и волонтеров.

Единые Игры Специальной Олимпиады призваны сохранить миссию движения Специальной Олимпиады, продолжить развитие возможностей путем тренировок и соревнований для людей с ментальными нарушениями, повысить информированность общества о талантах и достижениях атлетов Игр, способствовать формированию позитивного отношения к людям с интеллектуальными нарушениями.

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